Es muy bien conocido que Ángela, la más pequeña de los Aguilar, durante sus presentaciones realice covers de varios artistas internacionales, uno ejemplo es Selena Quintanilla, a quien la joven suele rendirle tributo cantando sus más grandes éxitos, sin embargo hay probablemente un artista que ella no podrá interpretar todo por ¿culpa de su papá Pepe Aguilar?

En dicho comunicado se aseguró que este conflicto no se originó por ellos, sino más bien por las mismas disqueras y derechos de autor, las cuales están para poder salvaguardar cada uno de los éxitos y canciones que alguna vez lanzó Joan Sebatian en vida, asegurando que si bien hay restricciones, sí se puede cantar las canciones del Rey del Jaripeo en vivo.

“Esto no significa que ellos no puedan cantarlas en vivo”: Familia de Joan Sebastian niegan conflicto con la familia Aguilar

“Dado a estrategias comerciales, es común que las compañías discográficas y las editoras musicales (administradoras de los derechos de las composiciones) restrinjan ciertos usos de las canciones, como lo son, grabar y lanzar algún tema del autor mientras se desarrolla la producción o lanzamiento de un nuevo álbum”

“Decisión que respetamos por acuerdos legales, sin embargo, esto no significa que no se puedan interpretar en vivo por otros artistas”, aseguró el comunicado, dando por hecho que las canciones de Joan Sebastian pueden ser interpretadas en vivo pero no grabadas, inclusive por la misma familia Aguilar.