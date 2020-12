A un día de que se cumplan ocho años de la trágica muerte de Jenni Rivera, la familia Rivera hace un anuncio de la fallecida cantante

Se confirma que Rosie Rivera hará su lanzamiento como cantante de musica cristiana

El anuncio fue publicado en las redes sociales

Familia Jenni Rivera anunció. A un dia de que se cumplan ocho años del fallecimiento de la Diva de la Banda, la familia Rivera se une para dar un anuncio oficial pero no todo salió como ellos esperaban.

A través de las redes sociales la familia Rivera compartió un video donde se anuncia que estarán lanzando canciones que encontraron de la “Gran Señora” incluso harán un dueto con don Pedro.

Todo esto fue a causa de que Sony Music le otorgó unos reconocimientos a Jenni Rivera por su éxito Engañemoslo, que fue lanzado a principios de este año.

RECIBEN DURAS CRÍTICAS

En la cuenta de Instagram de Jenni Rivera se publicó el video donde aparece su familia haciendo las menciones anteriores y que además fueron duramente criticados.

Pero no todo fue como se esperaba, ya que varios seguidores e internautas criticaron a la familia Rivera en las redes sociales con mensajes como: “Como no tienen talento y ni saben hacer nada pues a explorar el nombre de Jenni para seguir manteniéndose porque sin ella no tragan”, mencionó un internauta.

Otro internauta hace mención a que Chiquis Rivera nunca aparece ante los medios junto a su familia para hablar de su madre: “Y como siempre la Chiquis nunca está”.

“Como no tienen talento ni saben hacer nada y tienen que vivir de la muerta”, “Chiquis debería estar allí, todos sus hijos deberían estar allí”, “Esa mujer amaba más a sus bebés. Ella los hubiera querido a todos allí”, “Qué hue… ver a estos mantenidos otra vez, que se pongan a trabajar que ya no lucren con el nombre de Jenni que la única que valía la pena de esa familia”, fueron algunos de los comentarios que realizaron los seguidores.

