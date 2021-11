¿Estuvieron a punto de morir cómo Jenni Rivera?

En pleno Día de Muertos, la familia Aguilar se llevó un gran susto

Pepe Aguilar relató la terrible experiencia que vivió cuando el avión descendió rápidamente

TERRORÍFICO VUELO. La familia Aguilar, se encontraba viajando hacia Los Ángeles en un vuelo privado y se llevaron un gran susto cuando el avión se encontraba a una gran altura y tuvieron que descender rápidamente. Pepe Aguilar, fue quien relató el impactante momento que vivieron en las alturas y expresó que nunca habían vivido una experiencia como esa.

La más afectada en dicha vivencia fue Aneliz Aguilar, quien se encontraba asustada y su padre no dudó en grabarla. Él relató, que en la mayoría de vuelos que han tomado están acostumbrados a las turbulencias pero que no habían experimentado una situación como esa; el cantante mexicano agradeció que llegaran con bien al aeropuerto y que no hubiera una tragedia.

¿UNA TRAGEDIA CÓMO LA DE JENNI RIVERA?

A través de redes sociales, la familia Aguilar expresó su preocupación ante una situación que vivieron mientras viajaban en un vuelo privado en dirección a Los Ángeles. Pepe Aguilar, comentó a sus seguidores cómo fue la experiencia que pasaron y agradeció que su familia estuviera con bien, aunque si hubo quién se espantó por el incidente.

“HIERBA MALA NUNCA MUERE !!!! Pero estuvo muy interesante la ‘experiencia'”, escribió el cantante mexicano en redes sociales, compartiendo el video donde narró lo acontecido. Colegas, amigos y fanáticos, no tardaron en escribirle al cantante mencionando que agradecían que solo fuera ‘el susto’ lo que vivieron.