El Tribunal Supremo de Estados Unidos salvó este jueves la reforma sanitaria de 2010, conocida como Obamacare, al fallar en contra de una coalición de estados liderados por Texas que argumentaban que partes de la ley eran inconstitucionales.

Los jueces, por un voto de 7-2, dejaron intacta toda la ley el jueves al dictaminar que Texas, otros estados liderados por republicanos y dos personas no tenían derecho a presentar su demanda en un tribunal federal, preservando la cobertura de seguro para millones de estadounidenses, informó The Associated Press.

Fallo a favor de Obamacare beneficia a millones

Las principales disposiciones de la ley incluyen protecciones para personas con condiciones de salud preexistentes, una gama de servicios preventivos sin costo y la expansión del programa Medicaid que asegura a las personas de bajos ingresos, incluidos aquellos que trabajan en empleos que no pagan mucho o proporcionar seguro médico.

Esta es la tercera vez que el Tribunal Supremo de EE.UU. acude al rescate de la pieza más importante del legado del expresidente Barack Obama (2009-2017), una ley sanitaria que ha dado cobertura a más de 20 millones de personas en Estados Unidos y que los republicanos llevan una década tratando de derogar, informó la agencia EFE.