El mundo de la música pierde a otro artista y esta ocasión es Luis César Aguirre Salmeron, “El Capi”.

El músico se desempeñaba hasta hace algunos años como integrante de la banda ‘Los Estrambóticos’

La banda de ska emitió unas palabras por el fallecimiento pero sus fanáticos se lamentan por ‘la frialdad’

El mundo del espectáculo se viste una vez más de luto, ahora con la noticia de la muerte de Luis César Aguirre Salmerón, alias ‘El Capi’, ex integrante de la banda de ska ‘Los Estrambóticos’, a causa del coronavirus.

A través de una escueta condolencia en su página oficial de Facebook que cuenta con más de 700 mil seguidores, la banda ‘Los Estrambóticos’ dio la noticia a sus fanáticos:

“Nos enteramos del fallecimiento del ex integrante del grupo, Luis César Aguirre. Nos solidarizamos con sus familiares y amigos. Les pedimos a todos que se sigan cuidando. QEPD (Que en paz descanse)”, escribieron.

Los Estrambóticos llevan años liderando festivales musicales como El Vive Latino, y ‘El Capi’ fue de los fundadores de la banda, junto con Arturo ‘Pinocho’ Ruedas, hace casi 30 años, en 1992, según lo reportó el Universal.

Tras separarse de Los Estrambóticos, ‘El Capi’ fundó la agrupación ‘Boxer’, con quienes tocó hasta hasta sus últimos días.

Los éxitos más destacados que tuvo Luis César Aguirre ‘El Capi’ junto a los Estrambóticos fueron: “La cerveza y el dolor”, “Peter Punk”, “La herida”, “Soñar contigo”, entre otras más.

Aunque en el mensaje no se indican las causas de la muerte del ex integrante de la banda de ska, los seguidores piensan que pudo morir de coronavirus, además de que externaron su indignación por la manera tan fría en que dieron la noticia: “Trump es más efusivo que ésta condolencia”, “Su mensaje más falso y seco que sus últimas canciones. Mejor no hubieran puesto nada”, “Qué poca con su comentario: “nos enteramos”, que pin… falsedad. En paz descanse El gran Capi”, “Que pe.. mis estrambos yo sé que terminaron mal pero por lo menos se hubieran esmerado un poco más en sus condolencias”.

Otros colaboradores de Los Estrambóticos como Miguel Rizo y la Royal Club enviaron sus condolencias: “Muy triste noticia lo de la partida del buen Cesar Aguirre…. Desde el inicio de nuestra carrera siempre nos mostró su apoyo y cariño con Sekta .. un buen de tocadas alternando con Estrambos !!! Les dejo un recuerdo de cuando grabó órganos y pianos para el terrorismo casero … Recuerdo lo emocionado que estaba de que César aceptará Grabar para nosotros !!!!! Abrazo Grande para su familia y Amigos . Mucha Fuerza !!”.