Fallece Alfonso Ortiz. ¡DE LUTO! A través de las redes sociales se dio a conocer el sensible fallecimiento del actor Alfonso Ortíz a los 71 años de edad, luego se sufrir un infarto en plena grabación y se encontraba internado en una clínica de Colombia, el Cuartel de las Feas lo despide.

El famoso actor Alfonso Ortiz falleció en una clínica de Bogotá, Colombia donde fue internado hace unos días luego de haber sufrido un infarto en plena grabación de una nueva producción, según portal La Nación.

Cabe mencionar que el actor al sufrir un infarto en una grabación fue ingresado inmediatamente a la clínica donde se le realizó la prueba de COVID-19 donde salió negativo y estuvo internado ahí poco más de una semana donde lamentablemente perdió la batalla y falleció.

Era un talentoso actor reconocido de cine y de teatro, destacando su participación en películas colombianas como La Vorágine y Perder es cuestión de Método.

Con una experiencia en la televisión de más de 40 años dedicados a la actuación, Alfonso Ortiz tuvo destacadas actuaciones en telenovelas como ‘Pobre Pablo’, ‘La hija del mariachi’, ‘De pies a cabeza’, por no mencionar algunas otras.

Varias celebridades al enterarse de la noticia mostraron su dolor a través de las redes sociales, donde dejaron mensajes de apoyo a la familia del actor y también despidiéndose del fallecido.

Unas de las celebridades destacadas que se despidieron del actor fueron las famosas cuartel de las feas del programa de televisión Yo soy Betty la fea.

Estefanía Gómez una de las integrantes del cuartel de las feas fue una de las que se despidió de su amigo en su cuenta de Instagram:

“Maestro!! que me enseñó a partir del amor, mi primer maestro y por muchos años, el que me vio confundida y se tomó el trabajo de acompañarme, el que me dio fuerza para creer en mis sueños, Gracias maestro, dejas un vacío enorme, gracias infinitas!!! Siempre en mi corazón, buen viaje nos veremos pronto”, fue lo que la actriz puso en su cuenta.