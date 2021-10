AP, también mencionó que la compañía no dijo qué podría estar causando la interrupción, que comenzó alrededor de las 11:40 a.m., hora local. Los sitios web y las aplicaciones a menudo sufren cortes de diferente tamaño y duración, pero las interrupciones globales de una hora son raras. Archivado como: WhatsApp disculpa falla servicio

Usuarios de Facebook, Instagram y WhatsApp, reportaron fallas en sus servicios en la mañana de este lunes. De acuerdo con The Associated Press, las aplicaciones sufrieron un corte mundial el lunes que se ha extendido por más de tres horas. Los sistemas internos de Facebook utilizados por los empleados también cayeron. El servicio aún no se ha restablecido.

Problemas en la corporación de Facebook

El medio de comunicación, también informó que un reportero del New York Times tuiteó que el personal de una oficina de Facebook no especificada no pudo usar sus tarjetas para acceder a las instalaciones el lunes. En la cuenta oficial del periódico, mencionó que no se conoce la realidad de la caída de las aplicaciones o si la falla de las tarjetas para los empleados tiene que ver con lo que pasó.

“Una interrupción generalizada está paralizando los sitios y aplicaciones de Facebook y los sistemas de sus empleados, como teléfonos e insignias. La causa del problema no está clara.”, señaló en un tuit la cuenta de New York Times en Twitter y que ha generado bastantes dudas a los internautas.