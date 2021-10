Resulta que no hay un culpable al que señalar. Fue un “error de ingeniería de nuestra propia creación”, dijo Facebook este martes. Santosh Janardhan , vicepresidente de infraestructura de la empresa, explicó que la interrupción masiva de sus plataformas se presentó cuando los ingenieros de Facebook realizaban un trabajo de “mantenimiento de rutina”.

Este lunes, a las 11:40 de la mañana, una interrupción masiva del servicio sorprendió a los internautas. No era algo desconocido. En otras oportunidades Facebook se había ‘caído’, pero pronto volvía a funcionar. La diferencia es que esta vez le tomó a la empresa más de seis horas poder reparar la falla. ¿Qué fue lo que pasó?

Luego una herramienta del sistema que sirve para detectar el error antes de generar interrupciones no funcionó debido a otro error. “Este cambio provocó una desconexión completa de nuestras conexiones de servidor entre nuestros centros de datos e Internet. Y esa pérdida total de conexión provocó un segundo problema que empeoró las cosas “, dijo.

Aun trabajando en el problema

Facebook no ha dejado de trabajar y revisar la falla con miras a mejorar sus sistemas y sus procesos. “Hemos trabajado mucho para fortalecer nuestros sistemas para evitar el acceso no autorizado, y fue interesante ver cómo ese endurecimiento nos ralentizó mientras intentábamos recuperarnos de una interrupción causada no por una actividad maliciosa, sino por un error de nuestra propia creación”, dijo.

Según Janardhan, el balance fue positivo porque aunque les tomó algunas horas solucionar el problema se puso por delante la seguridad del sitio. “Creo que una compensación como esta vale la pena: mayor seguridad diaria frente a una recuperación más lenta de un evento tan raro como este”, concluyó. Facebook por fin dice la razón de la caída de su plataforma el 4 de octubre.