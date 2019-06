Página

Una exsocia de Mayeli Alonso denunció amenazas de muerte

Daisy Cabral demandó a la ex de Lupillo Rivera por incumplimiento de contrato

A través de una transmisión en vivo, Daisy contó cómo fue amenazada y lo que le dijeron

Daisy Cabral, exsocia de Mayeli Alonso y dueña de la compañía de productos de belleza que era promovida por la ex de Lupillo Rivera, aseguró que ha recibido amenazas de muerte luego de que demandó a su ex amiga.

A través de una transmisión en vivo desde Instagram, Daisy Cabral, quien aparte de socia, era amiga de Mayeli, aseguró que la demanda que le interpuso por incumplimiento de contrato va por buen camino y obtuvo a su favor una primera instancia.

Sin embargo, ante el problema legal con Mayeli Alonso, su exsocia Daisy Cabral aseguró que recibió amenazas de muerte y se encuentra aterrada de lo que pudiera pasarle.

“Me llegó un mensaje dirigido hacia mí y me estaba asegurando esta persona que yo me iba a morir, que me iba a morir como la changa que soy, también me estaban recordando cómo es que murió Nipsey Hussle, quien es un rapero que murió a balazos”, es lo que comienza diciendo Daisy Cabral en un video de YouTube publicado por la cuenta ‘Everyday Chisme’.

“Esa persona está obsesionada de una caricatura, que se llama Hello Kitty, igual es una muy buena amiga de Mayeli Alonso y yo creo que también está obsesionada por ella, no sé a qué límite pueda llegar esta señora con su obsesión, ni sé de qué sea capaz, pero me lo dejó muy claro en un texto, que yo me iba a morir como la changa que soy”, visiblemente nerviosa continuó la empresaria.

Pero eso no fue todo.