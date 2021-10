Francisca Lachapel fue expuesta en pleno show de Despierta América

¿La están explotando por sus libras de más?

La conductora parece muy a gusto y aseguran que la maternidad le sentó de maravilla Este año, Francisca Lachapel ha sido la más feliz al convertirse en mamá, pero no fue un proceso fácil debido a las críticas que recibió por su aspecto físico durante y ahora después del embarazo y aunque ella asegura estar cómoda y orgullosa de su cuerpo, en Despierta América, ¿la ponen a bajar de peso urgente en pleno programa? La dominicana más sexy y bella de la televisión hispana volvió hace unas semanas a Despierta América tras dar a luz a su bebé Gennaro, el carismático y tierno hijo de Francisca Lachapel que se ha robado el corazón de todos, pero la conductora no ha recuperado aún la figura pre embarazo. Francisca Lachapel ¿más subida de peso de lo normal? Aunque mucha gente piensa que la maternidad le sentó de maravilla a Francisca Lachapel, es natural que hayan quedado aún estragos del embarazo en su cuerpo y ella orgullosa presume sus curvas con los atuendos que utiliza en su programa, sin embargo ¿es justo que la expongan así? En un reciente segmento de Despierta América llamado ‘Ejercicios Postparto’, pusieron a la conductora dominicana a hacer ejercicio para perder las libras de más que tuvo desde que se alivió del bebé Gennaro, pero hubo personas que opinaron que la están exponiendo para ‘aprovecharse’ de su físico.

La conductora de Despierta América sorprende a todos con su curvilínea figura “Mi gente linda ustedes saben que al regresar de mi parto yo me comprometí con ustedes para compartir mi proceso de perder el peso extra que me dejó mi embarazo, por eso yo me puse en las manos de mi gran amigo Yasmany y ustedes dirán ‘sí, porque tú tienes un entrenador personal puedes estar hablando’ y no, aquí los ejercicios de hoy los pueden hacer en casa…”, comenzó diciendo Francisca Lachapel. La conductora de Despierta América se puso unos pants en color morado con rayas y cuadros blancos, rosas y grises en ciertas partes de su cuerpo, con una blusa negra debajo, todo entallado que moldeaban muy bien su cuerpo y aunque no es esquelético como antes, sí es una digna figura de una recién mamá.

La ponen a sudar con los ejercicios a Francisca Lachapel Primero, el entrenador Yasmany puso a calentar a Francisca Lachapel al ritmo de la música abriendo y cerrando brazos y piernas, para posteriormente ponerle unas sentadillas con elevación de pierna y finalmente darle la posición de la plancha para tonificar el abdomen y los brazos. Con dos minutos de ejercicios continuos, la conductora de Despierta América se cansó y preguntó si no habría un descanso ante la risa de sus compañeros quienes no dudaron en echarle porras para que logre regresar al cuerpo pre embarazo y se deshaga de esas libras de más que le acarrean críticas.

La gente queda maravillada con la actitud de Francisca Lachapel para bajar de peso En el video de los ejercicios de Francisca Lachapel en Despierta América, posteado en el Instagram del show, la gente se manifestó en apoyo a la morena: “Pero o soy yo o Francisca esta mas linda ahora después de ser mamá”, “Tienes muy buen entrenador. Y tu puedes”, “Está buena esa rutina”, “Muy bella Fran”, “Término del embarazo son 9 meses y a la semana ya pretenden que la mujer esté con la figura que mantenía previo al mismo, qué presión”. Una persona fue enfática en cómo es exhibida: “Me encanta que los productores de Despierta América no desaprovechan una sola oportunidad o condición de ninguna de sus figuras para crear un segmento en el programa. La pobre Francisca la pesaron desde el primer día que llegó al programa cómo que alguna mujer se siente orgullosa de quedar con sobrepeso después de un parto o como que no es algo normal”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE FRANCISCA LACHAPEL ENTRENANDO

La conductora de Despierta América no le teme a mostrarse ‘al natural’ “Esta soy yo y no me avergüenza en lo absoluto”. La presentadora dominicana Francisca Lachapel sorprendió en redes sociales al aparecer en un video sin nada de maquillaje, y manda a callar a todas aquellas personas que la critican por su apariencia física, afirmando que “No porque salga en televisión quiere decir que siempre vaya a estar siempre maquillada”. Las cosas se han puesto un poco complicadas para Francisca, y es que desde que anunció que se encontraba embarazada de Gennaro, hijo también del empresario Francesco Zampogna, la conductora de 32 años se ha vuelto el centro de innumerables críticas, las cuales han estado dirigidas en especial a su apariencia física.

Critican a Francisca por aparecer sin maquillaje en video En un reciente video, la conductora de Despierta América, calló todas las críticas que le comenzaron a llover después de aparecer en un video de sus redes sociales sin nada de maquillaje, el cual tenía fin de ayudar y dar consejos a los usuarios, sin embargo fue duramente criticada por “no haberse maquillado ni un poco para aparecer en cámara”. De acuerdo con People en español, en el video que fue duramente criticado, Francisca se encontraba en casa de su suegra, mostrando la almohada gigante que le fue de gran ayuda durante su embarazo, mismo que compartió a las seguidoras para aliviar las molestias durante la gestación.

Francisca calla todas las críticas respecto a su apariencia física Tras esto, a Francisca Lachapel le comenzó a llover un sin fin de críticas al respecto, debido a que había aparecido en el video sin maquillarse, a pesar de que se encontraba en casa de su suegra y con su familia, esto provocó que publicara otro video en su cuenta oficial de Facebook y calló todas aquellas burlas, afirmando que no le molestaba en lo absoluto mostrar su rostro sin maquillar. En el video, mismo que publicó en su Facebook, Francisca con la cara lavada y sin rastro de maquillaje, la conductora comenzó su mensaje con lo siguiente: “Bueno con este video voy a hacer otra vez que se enojen unas cuantas personas, porque en el video que puse ayer en donde estaba con mi suegra enseñándoles una almohada, vi que muchas personas, y señoras se enojaron por no salía arreglada”.

“¿Apoco todas ustedes andan maquilladas en sus casas siempre?; Francisca Lachapel ‘encara’ burlas “Ella me decían ‘ay arréglate un poquito’, ‘ponte un poquito de maquillaje’ porque salgo media descuidada para muchas”, prosiguió la conductora, ante esto Francisca agradeció por estas críticas, sin embargo, no pasó la oportunidad de preguntarle a todas aquellas mujeres que la criticaron si ellas también estaban siempre maquilladas en sus casas: “Yo quiero hacer una pregunta aquí, todo el mundo, todos ustedes, cuando están en su casa o en casa de la suegra ayudando con algunas cosas, organizando, cocinando, ¿siempre están super hiper mega maquilladas?”, preguntó contundente. “Y es que yo quiero saber para saber si yo estoy un poquito atrasada”.

“Quiero dejar respirar mi piel”: La conductora de Despierta América se sincera Ante esto, Francisca confesó que cuando sale al programa o tiene alguna reunión importante o sale a pasear, sí suele maquillarse, sin embargo cuando está en su hogar prefiere no hacerlo, para descansar su piel de todo el maquillaje que usa durante su trabajo: “Obviamente cuando me ven en trabajo, maquillada los 5 días de la semana, desde la 5 de la mañana hasta la una, obviamente me gusta que cuando estoy en mi casa no maquillarme, para dejar respirar mi piel”. “Entonces no sé si alguna de ustedes les pasa igual, si cuando están en la casa obviamente están sencillas y sin maquillaje, o siempre cuando están en la casa así, porque la verdad es que yo no lo hago, solo cuando tengo visitas o sea un evento especifico, me doy una lavadita y mi maquillaje”.