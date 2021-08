Carmelita Salinas reacciona al embarazo de Lyn May

“Por favor no me pregunten por esa cosa”, contesta la mexicana

Lyn May no se queda callada y la tacha de hipócrita “No me preguntes por esa cosa”. Carmen Salinas reacciona al embarazo de Lyn May y considera que “ya no se le debería de estar creyendo nada a esa mujer”, provocando que la exvedette de 68 años salga a su defensa provocando toda una polémica, en donde no bajó a Carmelita de “hipócrita”. Vaya que las cosas cada vez están más tensas desde que Lyn May confesó hace ya varios días que se encontraba en la dulce espera de un bebé a sus ya 68 años, provocando un sinfín de comentarios al respecto, en donde tanto famosos como no famosos siguen si creerle a la vedette que está embarazada. Carmelita Salinas reacciona al embarazo de Lyn May Una de las famosas que no se quisieron quedar calladas ante esta noticia fue la actriz mexicana Carmelita Salinas, quien cuando le cuestionaron sobre qué opinaba respecto al embarazo de su compañera Lyn May, la también diputada comentó que por favor “no le preguntaran sobre esa cosa”. Fue a través del portal de noticias El Gordo y La Flaca que durante un encuentro con la prensa, Carmelita Salinas sin tapujo alguno se “burló” de lo que estaba pasando en torno a Lyn May, comentando que dejaran de creerle a esa señora su supuesto embarazo, provocando la molestia de la ex vedette.

“No me pregunten por esa cosa”; Carmelita Salinas reacciona al embarazo de Lyn May En el video, el cual fue publicado por la cuenta de Instagram del programa, se logra ver cómo Carmelita Salinas se “burlaba abiertamente” de este embarazo, argumentando que por favor no le preguntaran por esa cosa y que ya mejor no le creyeran nada sobre el supuesto embarazo a Lyn May. Y es que cuando se le cuestionó, Carmelita Salinas reaccionó de esta manera: “¿Si me quieres?”, le pregunta a la prensa. “Bueno, entonces no me preguntes por esa cosa, por favor”, comentó mientras hacía gestos de disgusto, “no no, ¿cómo crees? Y ustedes que se la creen”, se burló ante los cuestionamientos de la prensa.

“Cómo juega con ustedes”; Carmelita Salinas reacciona al embarazo de Lyn May No satisfecha con su reacción, Carmelita Salinas comentó que Lyn May solamente estaba jugando con la prensa y el público sobre su supuesto embarazo, y que cómo era posible que la gente le siguiera creyendo eso: “Y ustedes que se creen también, ay no, cómo juega con ustedes, no ya”, finalizó. Por supuesto que estas declaraciones no pasaron desapercibidas para Lyn May, quien rápidamente salió a su defensa, y no bajó a Carmelita Salinas de hipócrita, ya que de acuerdo con la exvedette, cuando Salinas estuvo pasando por momentos muy difíciles ella estuvo para apoyarla.

La llama hipócrita: Lyn May reacciona a las declaraciones de Carmelita Salinas sobre su embarazo Por otro lado, el portal de noticias de Telemundo Suelta la sopa, buscó a Lyn May para preguntarle qué opinaba respecto a estas declaraciones de su compañera Carmelita Salinas de su embarazo, lanzándole una contundente respuesta, en donde la supuesta futura madre la llamó “hipócrita”. De acuerdo con el portal de Suelta la sopa, se argumenta que tanto Carmelita como Lyn May no se han podido ver ni en pintura, por lo que el conductor Juan Manuel Cortés buscó a la mujer de 68 años y con palabras contundentes, afirmó que Salinas era una hipócrita y que no aparentaba la edad que decía.

“Ella tiene 92 años”; Lyn May reacciona a las declaraciones de Carmelita Salinas sobre su embarazo Y es que como era de esperarse, la siempre polémica Lyn May afiló su lengua y respondió a la reacción que tuvo su examiga Carmelita Salinas respecto a su embarazo, comentando que ella era una hipócrita y que tenía más años que los que ella decía, según el mismo programa de Telemundo. El portal del programa afirma que la exvedette comentó que cuando la actriz pasó por momentos muy críticos y tristes, ella estuvo ahí para apoyarla, además de decir que la productora ya es conocida por hablar mal de todo el mundo, afirmando también que Salinas tiene 92 años, pues es de la misma edad que la madre de la bailarina. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ

Lyn May pide costosos obsequios para su baby shower: “Quiero todo de Chanel” No le importa el baby shower, quiere regalos para ella. Vaya controversia ha estado generando Lyn May desde que anunció que estaba esperando un hijo a sus 68 años, ante esto la vedette no se cansa del ojo público y ha confesado que ella realmente lo que quiere para el baby shower de su supuesto hijo es que le regalen costosos obsequios. Archivado como: Carmelita Salinas reacciona al embarazo de Lyn May Fue hace ya varias semanas cuando la actriz originaria de Acapulco, México, informó que estaba esperando un hijo con su actual pareja, el productor y diseñador de moda, Markos D1, afirmando que Lyn May se encontraba en la dulce espera desde hace 3 meses, y es que a pesar de que al inicio esta noticia impactó a todos, posteriormente la mexicana dio a entender que ella solía “decir una que otra mentirita”.

¿Es una broma? Ante esto, Lyn May comentó en una entrevista que ella era la que manejaba sus redes sociales y que muchas veces ahí se le podía salir una que otra broma para mantener al público entretenido durante este momento de pandemia, haciéndoles “olvidar” las enfermedades y el mal rato que han pasado: “Hay que reírse de algo, hay que sacar algo que la gente se distraiga, que no esté viendo puras muertes, enfermos, entonces hay que sacar cosas que distraigan a la gente”, expresó Lyn. “De repente se me ocurren cosas y digo: ‘bueno, se me retrasó la regla, estoy embarazada’”. A pesar de que dio a entender que su embarazo podría ser una broma, ahora la mujer de 68 años confesó que ya estaba preparando su baby shower. Archivado como: Carmelita Salinas reacciona al embarazo de Lyn May

Organiza su baby shower y pide costosos obsequios De acuerdo con el portal de noticias Milenio la vedette de 68 años, Lyn May comentó en una entrevista para el programa Suelta la sopa los diversos cambios que ha sufrido su cuerpo debido al embarazo, comentando que ha tenido intensos antojos en las últimas semanas ¿Esto también incluirá los costosos obsequios que pidió para su baby shower? El periódico mexicano sacó a relucir como la originaria de Acapulco comentada que ya estaba preparando su baby shower, y así poder celebrar el nacimiento de su bebé, en donde incluso Horacio Villalobos ya le había propuesto organizar la fiesta en el programa matutino de TV Azteca, Venga la alegría, en donde se encuentra actualmente participando. Archivado como: Carmelita Salinas reacciona al embarazo de Lyn May

Pide costosos obsequios para la celebración del baby shower Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron los “requerimientos” para asistir a su baby shower, ya que Lyn May comentó que ella solo quería que le regalaran costosos obsequios, y no necesariamente para su bebé, sino más bien para ella, ‘exigiendo’ una de las marcas más exclusivas, Chanel: “Lo que quiero yo, si me van a hacer un baby shower, voy a querer puuuuuros perfumes de Chanel, bolsas de Chanel, todo de Chanel, sino no no entrarán al baby shower”, comentó la también actriz mexicana, argumentando que si nadie le da este tipo de obsequios mejor que ni entre a la celebración de su bebé. Archivado como: Carmelita Salinas reacciona al embarazo de Lyn May