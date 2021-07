ÚLTIMA HORA: Violenta explosión en fábrica de EE.UU. deja saldo mortal

La empresa no respondió tras la violenta explosión

Imágenes y videos de la zona comenzaron a surgir en redes

Explosión mortal en fábrica de asfalto. Al menos una persona falleció este viernes en una explosión en una fábrica de asfalto en EE.UU. de acuerdo con The Associated Press. El violento accidente fue confirmado por las autoridades locales.

La explosión en la fábrica de asfalto se presentó al sur de Oklahoma. Kevin Norris, el jefe de policía de Ardmore confirmó la muerte de una persona en la planta de Asphalt Express, una empresa fundada por Roy Davis y su esposa en 2005.

Mortal explosión en fábrica de asfalto deja un muerto

Además, el jefe de policía señaló que ninguna otra persona resultó herida en la explosión en la fábrica de asfalto al sur de Oklahoma. “Aún se desconoce la identificación del fallecido, pero he podido confirmar que hubo una muerte”, según reveló Norris a la cadena local KXII-TV.

“A partir de ahora confirmamos que no hubo heridos. Nadie fue trasladado del lugar al hospital con heridas ”, reveló el jefe de policía, quien no respondió de inmediato a una llamada telefónica de The Associated Press. Además, al empresa no respondió a llamados de la agencia de noticias.