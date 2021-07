Según el Miami Herald , se trata de un edificio de apartamentos de tres pisos ubicado al noroeste del condado de Miami Dade, en donde ya se está procediendo a realizar las evacuaciones. El Departamento de policía de Miami Dade recibió llamadas sobre el derrumbe del edificio de apartamentos en el 17500 NW de 68th Avenue. La policía dice que no se han reportado heridos durante o después del colapso.

Según los reportes de diversos medios en Twitter, una parte del techo del edificio de apartamentos se derrumbó, cayendo al suelo. Los informes no confirmados también indican que el techo interior tiene considerados daños, por eso las autoridades procedieron a la evacuación inmediata de sus inquilinos.

Nuevo derrumbe edificio Miami: Siguen sin aparecer 8 personas

El número de personas no localizadas tras el derrumbe ocurrido el 24 de junio por causas aún no determinadas se situó hasta este miércoles en al menos ocho, pero hay dos de ellas que no se sabe con certeza si estaban en el edificio cuando se vino abajo. Entre las víctimas, además de estadounidenses, hay argentinos, cubanos, uruguayos, colombianos, chilenos, venezolanos, paraguayos e israelíes, entre otras nacionalidades.

Levine Cava advirtió esta semana que las tareas de identificación se están haciendo más complicadas por el tiempo transcurrido desde la tragedia y cómo afecta a los restos humanos. La investigación de las causas del derrumbe del ala noreste del edificio Champlain Towers South, en la que había 55 apartamentos, ya se inició, pero se da por seguro que será larga y compleja. Archivado como: Nuevo derrumbe edificio Miami.