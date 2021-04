“Gracias a Dios no se me hizo un vicio. Ahí la probé, viví muchas cosas fuerte con ellas como balazos, ahí fui cuando yo terminé con ella. Estábamos en el Cambalache y llegó Polo Polo Herrerías y se agarraron a balazos por un problema que tenían con el papá de Alejandra”, relató el actor. VER VIDEO AQUÍ

La expareja de Alejandra Guzmán recordó que debido a ese episodio de violencia que vivó al lado de la cantante y su papá Enrique Guzmán decidió dar por terminada sus relación con la cantante, “ese día yo salí por debajo de la mesa, no le volví a contestar el teléfono porque dije esto no es para mi”.

“Yo sí quiero contar mi historia, imagínate que podría decir. Nunca había hablado con ella (Silvia Pinal). Tener un trauma en tu pu… vida, grabado en tu cabeza, y que le digas a tu mamá: ‘mami, tengo que escribir eso, porque a mi me dejó eso marcada’ y que te diga: ‘yo no me acuerdo’”, se escucha decir a Alejandra Guzmán en el audio, donde se escucha visiblemente afectada.

“Porque yo tengo un recuerdo muy fuerte, si te dijo, por algo soy como soy ca…, ahora nadie me va quitar eso, vengo de llorar con mi mamá, estoy recordándole las cosas que a mí me dolieron más en la vida y le recordé algo que quiero poner en mi vida, y son sus ojitos morados, jamás había sacado mi dolor de mi corazón”.

Al avanzar la grabación, Alejandra Guzmán confiesa que vio a su mamá golpeada y esos recuerdos la hicieron la mujer que es hoy. “¿Cómo no te vas a acordar? Mi mamá no es como yo, mi mamá no es adicta, ni alcohólica ni nada. Decirle a mi mamá, oye, ¿puedo decir esto?”.

A Alejandra Guzmán le dolió ver los moretones a su mamá

“Ni con todas las terapias de mi vida había podido decirle algo así a mi mamá, jamás toqué la debilidad de mi mamá. Y hoy me di cuenta que es mucho más señora de lo que yo pensé. Siempre ha estado ahí y yo siempre le he tirado mie… “¿Sabes cuántas veces he llorado, cuántos siglos?, hasta que le dije a mi mamá la verdad, nada más que eso me ha dolido, y me dijo: ‘sí me acuerdo de algo, de que tu estabas muy chiquita, que tú siempre me defendías”.

“Pero lo que más me dolió a mí fue no haberte defendido y verte tus moretones en tus ojitos”, se escucha a decir a una Alejandra Guzmán quebrada en llanto. “Yo le dije mami, yo te apoyo mamita y le agarré sus manitas, y le dije: ‘pues yo voy hacer mi historia y yo sí voy a poner todo lo que me acuerdo, y voy a decir toda la verdad, todo lo que pasó”, decía en el audio. Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video