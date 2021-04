Hace apenas unos días, Frida Sofía, hija de la cantante, acusó a su abuelo Enrique Guzmán por supuestos tocamientos impropios que le hacía desde los cinco años. Esta íntima revelación ha generado gran controversia y un debate profundo entre los que le creen y los que no.

Alejandra Guzmán nació 1968 en el seno de una familia de artistas. Su padre es el cantante de rock and roll Enrique Guzmán y su madre es la actriz Silvia Pinal. Así que su vena para el entretenimiento salió a relucir y se convirtió en una cantautora, músico y actriz mexicana muy reconocida.

“Siempre fue muy abusivo, tengo mucho qué decir de eso… Fue un hombre muy asqueroso, muy abusivo, me daba miedo, me hizo cosas feas…”, comenzó diciendo al periodista Gustavo Adolfo Infante. “Me manoseó… desde los cinco…”, dijo llorando la hija de Alejandra Guzmán y confirmó que era la primera vez que lo contaba.

Frida Sofía pensaba que lo que hacía Enrique Guzmán ‘era normal’

La hija de Alejandra Guzmán contó que creció pensando que lo que le hacía su abuelo ‘era normal’. “Cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelo le hace a su nieta que la quiere y a esa edad no tienes ni idea, no tienes conciencia, se vuelve algo normal y que asco pero en algún momento empiezas a sentir rico, porque te están tocando tus partes íntimas”, aseguró.

Frida Sofía explicó por qué se calló el supuesto abuso de su abuelo: “Por eso me lo callé, porque entonces yo dije ¿yo estoy mal? o que onda, pero de repente me empezó a pasar con todos los novios de mi mamá, bueno, no los novios, sino los que tenía cuando entraban al pin… hotel”, dijo llorando.