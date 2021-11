Te ejercitas, comes saludable y descansas lo suficiente, así que, naturalmente, deberías estar en excelente forma, ¿no? No necesariamente. Si tienes un exceso de ejercicio, de hecho, podrías estar haciéndote más daño que bien. Es correcto, es enteramente posible ejercitarte de más. (¡Las personas que no hacen mucho ejercicio están celebrando con un gran TE LO DIJE!). Pero espera; escúchanos.

Como la revista Shape informa, de acuerdo con John Gaglione, un coach de resistencia, experto en fitness y fundador de Gaglione Strength: “Algunas veces necesitas alejarte y tomarlo con calma para poder seguir teniendo progreso… mientras más fit y fuerte te vuelvas, más recuperación necesitas”. Esto no precisamente te da una licencia para ser totalmente floja, pero en definitiva es una llamada de atención para ser consiente de tus límites.

Los riesgo del ejercicio abundante

Aparentemente, cuando se trata de tu rutina de ejercicio, más no es exactamente más. De hecho, ejercitarte en exceso, muy seguido, con mucha intensidad y sin suficiente descanso podría ser riesgoso para tu salud. Estudios recientes han sugerido que: “El entrenamiento crónico durante y compitiendo en eventos extremos como maratones, ultra maratones, triatlones de distancia Ironman, y carreras en bicicleta muy largas pueden causar efectos cardiovasculares negativos a corto plazo”, y más allá de eso, la investigación encontró una alta tasa de fibrosis miocárdica (el engrosamiento anormal de las válvulas del corazón que pueden llevar a una insuficiencia cardíaca) en atletas de resistencia.

Además de los riesgos al corazón a largo plazo, mucho ejercicio también podría causar que tu cuerpo se sienta pesado y perezoso, en vez de energizado y fuerte. Y por si eso no fuera suficiente, el exceso de ejercicio podría causar que duermas mal debido a que tu adrenalina está en constante saturación. Como Self Magazine lo dice, Holly Parker, Ph.D., una profesora en el departamento de psicología de la Universidad de Harvard y entrenadora personal certificada, explica: “Los beneficios que quieres de ejercitarte: estar más delgada, más fuerte y más saludable, se revierten cuando no tomas descansos”.