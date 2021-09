2. Libros digitales

Si tienes la membresía de Amazon Primer, incluye acceso gratuito a miles de libros digitales (además de servicio de streaming para música, almacenamiento de fotos y más). También puedes descargar libros digitales gratis en tu biblioteca local y registrarte para recibir notificaciones cuando tus géneros favoritos tengan descargas disponibles con un gran descuento.

Si estás pagando por descargar libros digitales, probablemente estás tirando dinero, así como miles de formas de conseguir gratis o súper baratos. If you’re paying for e-book downloads, you’re probably wasting money, as there are tons of ways to get them for free or super cheap.