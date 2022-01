Y es que desde Toni Costa saliendo a defender a su supuesta novia en redes sociales tras ser llamada mala madre, así como Evelyn Beltrán saliendo a supuestamente a decir que Adamari López no valoraba al bailarín español cuando estaba con ella, haciendo que los roces entre ambas crezcan aún más.

¿Quiere formar una familia? La supuesta nueva novia de Toni Costa, la influencer Evelyn Beltrán, sorprende en redes sociales al dar a entender que le gustaría tener hijos con el bailarín español, ex de Adamari López en algún momento, ¿será que han planeado en formar una familia?

Sin embargo, en esta ocasión, a Evelyn Beltrán, presunta novia de Toni Costa le cayó de maravilla un comentario, el cual insinuaba en que le gustaría tener hijos con Toni Costa, ex de Adamari López, así como ¿también formar una familia con el bailarín español?

“Sus hijos van a estar hermosos”; seguidora le dice a Evelyn Beltrán y Toni Costa

Y es que, como bien se mencionó en un inicio, tanto Evelyn Beltrán como Toni Costa han decidido no aclarar estos rumores de una posible relación, tal parece que a la modelo mexicana le encantó este mensaje, ya que no dudó en darle me gusta a las palabras de su seguidora.

Que si bien, no respondió al comentario, abre la conversación sobre si le gustaría o están pensando en tener hijos con el bailarín. Cabe destacar que cada uno, tanto Evelyn como Toni, tienen sus respectivos hijos, el español con Adamari López y la influencer mexicana con su ex pareja Timbo Domínguez.