Cuando Alicia Machado ‘se flechó’ por Roberto Romano en La Casa de los Famosos, la gente pensó que se trataba de mero acto promocional para el reality show de Telemundo, sin embargo, no fue así y la relación de ambos continuó al terminar el programa, sin embargo, no duró tanto.

Un nuevo año y ¿una nueva Alicia Machado?

Al año tan exitoso que tuvo Alicia Machado, siendo participante de Master Chef Celebrity México y después ganadora del reality ‘La Casa de los Famosos’, le seguirá uno de mucho trabajo y la gente adora su sencillez y carisma y se lo manifiestan en sus fotografías de Instagram donde luce más bella y natural que nunca.

“En esta foto te veo tan en paz que me alegro por ti, la vida está hecha de momentos únicos e irrepetibles”, “Reina… Todo lo mejor para ti”, “Cuál será esa falsedad o quién serán esas personas falsas de las que te has despegado? Lo importante es escuchar lo que dice tu corazón y tu intuición eso no falla”, “nunca dejes que nadie te quite tu brillo”, “Adelante eres una mujer completa, llena de virtudes y segura de sí. Nada vale más que tú y los tuyos. La paz, el amor, la verdad todo lo que llevas en cada rincón de donde están los únicos que merecen tu tiempo y tu realidad. Nadie más que la Machado, qué mujer!!!! Qué madre, qué hija, qué amiga”, le escribieron.