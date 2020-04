Eugenio Derbez denunció la situación sanitaria en Tijuana

La representante de Seguro Social en la zona desmintió todo lo dicho por el actor

Pero ahora el mismo Gobernador de Baja California apoya su versión

Después de que Eugenio Derbez denunciara la precaria situación que viven los médicos del Seguro Social en Tijuana, se abrió un intenso debate en redes sociales.

La primera en desmentir que a los doctores les hicieran falta insumos médicos fue Desirée Sagarnaga Durante, representante del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Baja California.

En respuesta a la funcionaria, Derbez publicó un nuevo video en el que sostenía que no se trataba de una noticia falsa.

No… no son fake news.

Qué triste que se le invierta más tiempo a tratar de ocultar una verdad, que a salvar vidas.

Que Dios los bendiga.

Además, en recientes declaraciones, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, terminó por darle la razón al actor.

“A todos los médicos y enfermeras que salvan vidas. ¡Gracias Sr Gobernador @jaimebonillav por su transparencia y por buscar mejorar las condiciones del personal y pacientes de la Clínica 20 del IMSS en Tijuana! Es tiempo de actuar en vez de ocultar una verdad innegable. Apoyemos a nuestros médicos y a nuestros enfermos”, escribió el actor en su Instagram.

En el video que acompaña el mensaje aparece el gobernador del estado y el secretario de salud reconociendo que se requieren más implementos de seguridad para el personal de salud.

“He sentido que el talón de Aquiles nuestro iba a ser el Seguro Social, porque yo veía mucho desprendimiento, no había la preocupación. Lo que me preocupaba y me sigue preocupando, ahora más que nunca, es que los mismos médicos están cayendo como mosca”, afirmó Bonilla.

Minutos después reconoció que los señalamiento de Derbez en el video que se viralizó eran ciertos, a pesar de pequeñas discrepancias.

¿Es verdad o mentira la situación sanitaria en Tijuana que cuenta Eugenio Derbez?

El problema sanitario en México terminó convirtiéndose en un debate político. Algunos dicen que es cierto y otros que son mentiras.

“Yo soy de Tijuana y mucha gente que a ido a esa clínica al igual que otras dicen lo mismo, que hay escases de insumos para proteger a los doctores, que los jefes no están yendo a trabajar por miedo a infectarse, en fin si es triste que en lugar de hacer algo salgan del IMSS a decir que es fake news, ya hay grupos de ciudadanos ya se están organizando para ayudar a lo doctores”, contó Paola Mora en apoyo a la historia de Derbez.

“La verdad nos hará ponernos incómodos, pero nos hará libres”, “Es verdad lo qué tú dijiste!! Nunca lo dude porqué hay evidencias que lo avalan”, “Yo sí te creo Eugenio, no tienes porque mentir ya que sólo pasaste el mensaje y así como en Tijuana en varias alcaldías y estados es lo mismo”, “Gracias por difundir la verdad, saludos desde TiJuAnA”, respaldaron los seguidores.

“Quieren defender y desmentir lo indefendible, obvio y evidente. En vez de ello que se pongan soluciones!!! Si los médicos caen, quién hará frente?? Tan sencillo como eso”, reflexionó Patty Aguilar.

Aunque hubo algunos internautas como Marina Silva que exigieron a Derbez que se mantuviera en silencio, ya que no vive en México: “Y ustedes, los que no viven en México son los primeros en hacer quedar mal al gobierno, a las instituciones sanitarias, que si esto, que ahora esto, quédense viviendo allá y no metan su nariz, que por ese tipo de comentarios nos va mal a México, no a un Presidente, te quisiera ver acá con tu familia en vez de hablar a la distancia, no opines, nadie te ha dicho que lo hagas”.

Otros lo atacaron en el plano personal para defender a Andrés Manuel López Obrador: “Lo único que haces es generar controversia, que lástima que te agarres de esta situación tan triste para desprestigiar al presidente de Mexico… si no ayudas no estorbes tu ni siquiera vives en México para poder opinar tan falso como tu boda con Victoria”.

Incluso cuando el mismo gobernador de Baja California es quien admite que sí están haciendo falta insumos médicos, Yanet Balderrama escribió: “Deja de publicar noticias falsas”.

Pero esas palabras bastaron para que una oleada de personas arremetiera en su contra: “TU TRABAJAS EN LA CLÍNICA PARA DECIR QUE SON NOTICIAS FALSAS”, “el mismo Jaime Bonilla lo está comentando en el vídeo y sigues diciendo “noticias falta””, “se nota que eres de los pejezombies que quieren tapar el sol con un dedo…”.