El actor mexicano manda mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram

“Necesito su ayuda”, dice Eugenio Derbez al hacer alusión al coronavirus

La publicación está cerca de llegar a los 2 millones de reproducciones

Hace unas horas, el actor mexicano Eugenio Derbez mandó un mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram, dice que se encuentra en emergencia por el coronavirus (Covid-19).

En la publicación, que está cerca de llegar a los 2 millones de reproducciones, escribe: “¡Necesito su AYUDA! Llame al 01800Eugenio. Ayuda.

Pero cuando uno creería que Eugenio Debez se había contagiado de coronavirus, la realidad fue otra: tuvo una emergencia por falta de papel higiénico.

“Hola a todos. A todos los que nos escuchan, estoy en una situación de emergencia, estoy aquí en mi casa encerrado con mi familia, en cuarentena voluntaria, no podemos salir y acabamos de tener una emergencia”, confesó el actor mexicano.

De inmediato, Eugenio Derbez advierte que lo que va a mostrar a continuación es una imagen fuerte y que espera que no haya niños viendo, además de que no lo recomienda, para luego apuntar la cámara hacia donde se encuentra el papel higiénico, que está a punto de terminarse.

“Me acabo de dar cuenta de esto y nada, pido ayuda por favor, ayuda a quien pueda dárnosla, quien sea, acabo de ir a mi cajón y tengo esto que puedo dar a cambio”, momento en que Eugenio Derbez muestra un lujoso reloj.

“Esto que ven aquí, que parece oro, no es oro, pero pueden presumir que es oro, aunque no lo sea. Es un gran reloj, nunca me lo he puesto porque no le entiendo, pero estoy dispuesto a cambiarlo por un rollo (de papel higiénico), por el que sea, como diría Adal Ramones, por otro rollo, por favor, ayuda, necesitamos ayuda. Gracias”, concluyó el actor mexicano en un tono muy serio.

Las reacciones a esta publicación se dieron de inmediato, muchas de ellas de sus amigos famosos, como Sandra Echeverría, Bárbara de Regil, Juanpa Zurita y el Escorpión Dorado, quien le escribió: “Con el dedo, mientras no te falte el agua y jabón, no hay pe…”.

Por su parte, Jesse, del dúo musical Jesse & Joy, le expresó a Eugenio Derbez sobre el coronavirus y el papel higiénico: “Te deseo poca mier… tío”, mientras que el comediante Fabrizio Copano escribió: “Eugenio, mucha fuerza, o sea, no, mejor no hagas fuerza”, a lo que el actor mexicano le contestó: “Que pase lo que tenga que pasar”.

Aunque a muchos se les hizo un momento divertido, hubo a otros que no les pareció adecuado que Eugenio Derbez se burlara del coronavirus con la falta de papel higiénico: “De muy mal gusto el chiste”, “A ver, ¿pero la gente que tiene en la cabeza? Por favor, que pende… es esta!!!”.

Una usuaria hizo una observación al respecto: “¿Y qué esperaban? Es mexicano, los mexicanos siempre le hallamos el lado bueno a todo”.

Otros internautas se molestaron porque creían que le había pasado algo grave a Eugenio Derbez o a algún miembro de su familia por el coronavirus (Covid-19): “No mam… yo creí que alguien se nos murió”, “Me asustaste horrible!!!”.

Por último, una admiradora quiso entrar más en confianza: “Que buena pierna… ocupa toallitas húmedas para limpiar tu asterisco y listo!!! Fresco, suavecito y perfumado para volverse a ensuciar con popó”.