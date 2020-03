El actor mexicano habló en exclusiva sobre la situación que viven actualmente su hija y su esposo

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se casaron el 28 de mayo de 2016

Eugenio Derbez no se guardó nada

En entrevista que dio a Ventaneando, y que está disponible en la cuenta oficial de Instagram del programa de televisión, el actor mexicano Eugenio Derbez salió en defensa de su hija, Aislinn Derbez, al desmentir que esté enfrentando una crisis matrimonial con Mauricio Ochmann, como se ha asegurado en otros medios.

Eugenio Derbez hizo una visita relámpago a la Ciudad de México y abordó el tema: “Acabo de estar con ellos en el cumpleaños de Kai (la hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann) y estaban juntos los dos, todo bien, nada que yo sepa”.

El actor mexicano, quien ha participado en películas como “No se aceptan devoluciones”, “Cómo ser un latin lover” y “Hombre al agua”, entre otras, prosiguió con la entrevista: “Lo que si es que me comentó Alessandra (su esposa) que leyó en una revista de ‘puros chismes’, que alguien se iba de fiesta y que le dejaba la niña a su mamá, es absoluta mentira“.

Eugenio Derbez aclaró que su hija, Aislinn Derbez, vive actualmente en Los Ángeles, California, y la mamá de ella en México: “Aislinn nunca se va de fiesta, es la más aburrida de todos, entonces, puros chismes”.

A la pregunta de que si la pareja estaba tomando terapia familiar, el papá de Aislinn Derbez confesó que ella siempre ha tomado terapias, esté bien o esté mal, siempre lo ha hecho: “A cada rato me dice que tome terapia, que me va a hacer muy bien para mi día a día y que no me espere a tener una crisis para tomar terapia”.

Eugenio Derbez compartió que su hija acude a terapia con su esposo, Mauricio Ochmann, y que le recomendó una terapia para él y su esposa, la cantante Alessandra Rosaldo.

“Si vamos no es que nos estemos separando, es nada más para sanar la relación y para que no se rompa el día de mañana. Yo creo que lo de adentro se refleja afuera y me siento muy bien, muy equilibrado, muy en paz. Esta paternidad que estoy viviendo actualmente es mucho más plena, mucho más madura, disfruto más a mi hija. Antes, me dedicaba más a trabajar y a hacer una carrera y ahora estoy más preocupado por estar con mi hija, entonces, creo que ya encontré un balance”.

Las reacciones a las palabras de Eugenio Derbez no tardaron en llegar: “Dejen de armar navajas!!! No tiene nada de malo tomar terapia matrimonial!!! Hay gente que toma terapia para tener una mejor relación y para prevenir”.

“Cada quien sus rollos, vida solo una y que la vivan como les plazca”, “Así dicen todos y al rato ya se separan, pero se siguen ‘amando’. Siempre es lo mismo con la farándula”, “Ojalá que no porque ellos se ven centrados, pero el matrimonio no es fácil y suerte para ellos”.

Una usuaria se expresó de la siguiente manera, criticando a Aislinn Derbez: “Se vendrían dejando por lo mal vestida que trae a su niña siempre”, mientras que alguien más hizo la siguiente observación: “Es obvio que ya no está funcionando ese matrimonio”.