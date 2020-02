Anahí presumen su abdomen plano y le “llueven” críticas por presunta cirugía

Tuvo su segundo hijo con Manuel Velasco Coello, ex gobernador de Chiapas

Hace dos semanas que la cantante dio a luz a Emiliano y hoy luce una figura espectacular

A tan solo dos semanas de dar a luz, la cantante y actriz mexicana Anahí presume en las redes sociales su increíble abdomen plano y las internautas de inmediato criticaron le hecho, al señalar que fue gracias a una cirugía y que hasta tiene “pacto con el diablo”, sin embargo otras comentaron que sí puede ser cierto. La esposa del ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, tuvo su segundo hijo con él.

Previo, durante y después del embarazo, Anahí ha compartido en su cuenta de Instagram las diversas facetas de su felicidad por Emiliano. Ha publicado fotografías y videos sobre el acontecimiento y ha provocado la reacción de sus compañeros de profesión quienes la han felicitado, pero algunos “detractores” le han criticado de todo, así como a su esposo por el embarazo.

Ahora la cantante quiso demostrar que luce un cuerpo espectacular a solo dos semanas de dar a luz, pero le volvieron a “llover” críticas por el suceso. Anahí tuvo a su primogénito Manuel en el año de 2017 en el estado que gobernaba su marido, Manuel Velasco Coello y en 2019 anunció su segundo embarazo.

La fotografía donde Anahí presume su abdomen plano se puede ver en la cuenta de Instagram de @sueltalasopa, una del antes y otra después del embarazo y el resultado es tan increíble, que algunas personas le dijeron que “tiene pacto con el Diablo”, sin embargo otras confirmaron que sí puede ser realidad que tenga ese cuerpo sin una cirugía.

Aquí les dejamos las imágenes y los comentarios de los seguidores para que se responda a la pregunta: ¿Anahí se hizo una cirugía tras dar a luz o fue un proceso natural? El público tiene la mejor opinión y todas se respetan por igual.

De inmediato una de las usuarias hizo un comentario muy cómico que provocó la reacción de varias mujeres al escribir lo siguiente: “Y yo tengo 13 años de haber dado a luz y pareciera que tuviera 4 meses de embarazo jajaja”.

Pero otra de pronto se fue a la presunción de que Anahí se hizo una cirugía para obtener el abdomen plano que presume en las fotos y dijo: “Ya sabemos que se operan desde que le sacan los bebés”.

Una mujer más se unió a las críticas y a la incredulidad de la foto y escribió: “Gran paja esa foto no es de dos semanas, el cuerpo no evoluciona así, mas que ya son dos hijos y ella no es una jovencita”.

Otra usuaria reforzó la idea de que ese abdomen plano no es natural y comentó: “En la misma sala de parto debe de estar el cirujano plástico”.

Y de plano una mujer se fue a la yugular de la cantante Anahí y le dijo sin pelos en la lengua: “Qué pacto con el diablo tienen estas mujeres, yo tengo ya 9 meses que di a luz y ahora que no he bajado casi nada y eso que voy al gimnasio, como saludable y no veo resultados. Ella en solo 2 semanas ya está como si nada, no es justo”.