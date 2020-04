Eugenio Derbez denuncia lo que está pasando en Tijuana

Eugenio Derbez se pronuncia sobre la situación en Tijuana

El IMSS respondió su mensaje acusándolo de haber caído en noticias falsas

Los seguidores respaldaron el mensaje del actor

El actor Eugenio Derbez denuncia a través de sus redes sociales la situación que se está viviendo en Tijuana a causa del coronavirus.

“Se necesita ayuda! Es muy importante que vean lo que está pasando en Tijuana”, escribió el actor.

Junto al mensaje publicó un video en el que explica la precaria situación que viven los médicos del Seguro Social en México.

Con gran preocupación, leyó una carta de un amigo doctor que le cuenta que “la situación los rebasó” y que actualmente no cuentan con los implementos adecuados para protegerse de un posible con contagio de coronavirus.

El especialista manifiesta que las autoridades no resuelven nada y que los “han dejado solos”.

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha desmentido que haya desabastecimiento de insumos médicos.

Incluso respondieron en la sección de comentarios de la cuenta del actor diciendo: “#IMSS BC informa: sobre mensaje en Whatsapp en el que se solicitan insumos, se comunica que se cuenta con el material en las unidades médicas para la atención a pacientes sospechosos y confirmados de #COVID19. Se invita a la población a consultar fuentes oficiales”.

También acusaron a Derbez, a través de la cuenta de Twitter de la institución, de hacerse eco de noticias falsas.

Son las 11:15 pm y estoy terminando una jornada de más de 18 horas en @IMSS_BC, pero antes de irme tengo que mandar el siguiente mensaje al señor @EugenioDerbez para hacerle saber que la información que hoy difundió, es falsa. #BastaDeFakeNews pic.twitter.com/z8MMn969XZ — Desirée Sagarnaga Durante (@desiree_durante) April 13, 2020

Las personas le responden al IMSS

Con la publicación del mensaje de Derbez y la inminente respuesta del IMSS surgieron una serie de comentarios por parte de la comunidad acerca del sistema de salud público.

“1 bata desechable, 1 gorro desechable y 2 pares de guantes para turnos de 12 y 24 horas, no poes que material tan chingon (sarcasmo). Ya mejor digan la verdad, que Los Altos mandos dejaron a la deriva a los residentes”, se quejó Viri Coronel.

“Digan la verdad hay residentes de la UABC que no quieren regresar por que no hay lo suficiente para su protección”, “FALSO”, Todos sabemos de las carencias que siempre ha tenido la institución, mejor den la cara, y pidan ayuda, antes que sean nivel 10 de emergencia”, “NO MAMEN si cuando te enfermas de algo no tienen el medicamemto, solo su dichoso paracetamol”, fueron algunas de las respuestas.

“jajajajajaja de verdad AMLO no puede con esto, se le está saliendo de las manos, es mejor decir la verdad y entre todos los mexicanos apoyarnos”, dijo Marco Jardon haciendo referencia a las medidas que ha tomado el presidente de México para controlar el Covid-19.

“Por eso se están muriendo los médicos y las enfermeras, por su equipo de seguridad de buena calidad”, “si como tan oficial que cada vez que va la gente por sus medicamentos no hay o tan oficial como cuando va uno a urgencias atienden hasta que se les da su gana”, “Cómo es posible que prefieran arriesgar la vida de las personas que están ahí para salvar la nuestra solo por no ser descubiertos, es esta una realidad! Y lejos de agradecer el poco o mucho apoyo que la ciudadanía otorga, prefieren salir a negarlo. VERGÜENZA DEBERÍAN DE TENER!”, agregaron.

Mientras que un internauta de apellido Salvador escribió: “yo tengo otros datos” y publicó un video noticioso en el que contraponen las declaraciones del IMSS.

Le replicamos el video para que usted tenga distintos puntos de vista:

Mientras tanto, May Acosta manifestó con contundencia que: “Todos sabemos que Eugenio dice la verdad! Que están esperando? Por qué no quieren la ayuda? Todos podemos ayudar! No es momento de decir mentiras, ponen en peligro vidas. O por favor, hagan lo que les corresponde.”.