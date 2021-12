Netflix renovará su catálogo para iniciar el 2022

Algunas series y películas desaparecerán de la plataforma de Streaming

Estos son los nuevos títulos que estarán disponibles a partir de enero del 2022

Definitivamente una de las cosas que más nos conmueve a los fans de la cinematografía Netflix es el tener que despedirnos de algunas películas y series que nos gustan de la plataforma, muchos fans esperan con los dedos cruzados que Netflix no quite su serie o película favorita, es por eso que aquí te mostraremos algunos de los títulos a los que les diremos adiós.

Según el portal ‘What’s On Netflix’, la plataforma de UK estará a punto de perder muchas de las series que más éxito ha conseguido entre los espectadores tales como: “New Girl”, “How I met your mother” y “Sons of anarchy”. Recordemos que esta selección de contenido se realiza cada vez que comienza un nuevo año, y a muchos espectadores les duele que Netflix quite contenido que a muchas personas nos llegó a gustar.

Estrenos Netflix 2022: Cruza los dedos para que no quiten tu serie o película favorita de Netflix

Para comenzar, para el 1 de enero, tendremos que decirle adiós a: The 10 Sins (temporada 1), A Cinderella Story (2004), The American (2010) American Gangster (2007) Back to the 90s (2015), Beethoven (1992), Beethoven’s 2nd (1993). Si conoces alguna de estas series y películas, ¡corre a mirarlas pues aún queda tiempo!

Pero esos no son todos los títulos, pues también nos despediremos de: Los Ángeles de Charlie (2000), Cold Mountain (2003), The Devil Inside (2012), Ghost (1990), Disappearance (temporada 1), Do the Right Thing (1989), Double Jeopardy (1999), Durarara!! (temporada 1), The Eagle of El-Se’eed (temporada 1), Gladiator (2000), entre muchos otros más.