Muchos piensan que consta de una plataforma demasiado cara, pero déjame decirte que es todo lo contrario, te ofrece paquetes con precios muy accesibles y conforme a tus necesidades, así que si no cuentas con membresía en esta plataforma puedes adquirirla con un costo súper accesible y así pasar tu Thanksgiving disfrutando de nuevos contenidos. Sin más preámbulos arrancamos con el top 10, ¡acompáñame!.

Netflix se ha vuelto una de las plataformas de streaming más populares del momento pese a que otras plataformas han salido no le quita a su público seguidor. Cuenta con una amplia gama en su contenido, desde películas infantiles hasta series llenas de acción, no cabe duda que es una de las aplicaciones que tiene mucho por ofrecer.

Si eres de las personas que ya no disfruta ver los juegos por horas aquí te presentamos una lista con un top 10 de las mejores películas y series que puedes encontrar en la plataforma de Netflix para que puedas disfrutar el día de Thanksgiving ya sea solo o en compañía.

Diez series Netflix Thanksgiving. Como bien se sabe durante Thanksgiving existe la tradición de pasar horas y horas frente al televisor para ver los partidos de fútbol americano y claro que las cosas han cambiado y a muchos ya no les suele parecer tan atractiva esa tradición como antes, pues la tecnología ha avanzado de gran forma que nos ha dado mucho por desear, pero no te preocupes que aquí tenemos la solución perfecta.

En el reality show más reciente de Netflix, los concursantes compiten por dinero en efectivo transformando la comida para llevar de anoche en algo que realmente te gustaría comer. Si lo se, no suena apetitoso pero no creerás las maravillas que los participantes preparan en este reality show.

Si eres amante de la cocina esta serie es para ti, Best Leftovers Ever es un reality show de Netflix dónde se desafía a los cocineros participantes a crear algo completamente nuevo e impresionante con los productos básicos de la despensa para lograr causar un riquísimo platillo a degustar.

Pero dos pavos pertenecientes a la granja descubren una máquina del tiempo, y sin dudarlo deciden utilizarla para viajar al primer día de acción de gracias e impedir que su especie se convierta en el plato principal del menú. Yo haría lo mismo si estaría en la posición de los pavos. Así que no te pierdas esta gran aventura.

Es una serie original de Netflix y se ha convertido en una de las más aclamadas de los últimos años pues toca varios temas que la sociedad atraviesa tales como ‘el amor moderno’. La primera temporada de esta serie cuenta con 10 episodios donde Dev uno de los protagonistas nos lleva a través de cada episodio a vivir situaciones sociales como cuestiones raciales, embarazos no deseados, paternidad entre tantos más.

Diez series Netflix Thanksgiving. Como olvidar y dejar de lado la icónica película del perro favorito de muchos, Beethoven. Un clásico de 1992 sin duda una cinta que se puede disfrutar en familia, una película en la que disfrutaras en este día ya sea solo o en compañía y porque no con tus mascotas.

Esta película no cuenta con la festividad de Thanksgiving ni mucho menos una relación, pero lo que sí es que muestra a una familia completamente disfuncional. La familia Weston se reúne a raíz de la desaparición y posterior suicidio del padre. Es agosto, y el calor enrarece el ambiente. En la casa materna, en Oklahoma, se encuentran, después de mucho tiempo, todos los miembros de la familia.

Desesperado por el dinero, Joel se une a un grupo de hombres en una búsqueda para demostrar la existencia de los elfos, dejando a Nikolas con su malhumorada tía, Carlotta. Nikolas huye para encontrar a su padre, pero al caminar penosamente meses por el bosque, se enfrenta al hambre, la congelación y la desesperanza. No la puedes dejar pasar.

10.- Friendsgiving, ideal para Thanksgiving

La última pero no por eso la menos importante es Friendsgiving, una película completamente ideal para esta festividad, pues muestra una forma muy diferente de compartir esta celebración con amigos. Es una cinta de comedia pero es importante resaltar que la película cuenta con C o R por lo que no es buena idea verla con niños.

Molly y Abbey, junto con su equipo de amigos cercanos y conocidos, organizan una cena de Acción de Gracias disfuncional, cómica y caótica. A primera vista, se trata claramente del Día de Acción de Gracias y, más específicamente, el Día de Acción de Amistad, una modalidad que muchos esperan implementar. Archivado como: Diez series Netflix Thanksgiving.