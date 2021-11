Quizá no conozcas por completo que es lo que se lleva a cabo durante esta celebración, no te preocupes, durante este artículo te compartimos cómo es que se celebra y mediante ocho puntos te explicamos en que consiste esta celebridad que une a miles de familias estadounidenses. Cabe destacar que hay personas que viven en otro país pero sus seres queridos se encuentran en EE.UU por lo cuál aprovechan de la fecha para viajar y compartir tiempo con sus familiares.

Así que sí, el Thanksgiving es uno de los once feriados federales reconocidos en todo el país por el gobierno de los Estados Unidos. Todas las oficinas gubernamentales no esenciales están cerradas durante el día y todos los empleados federales reciben un pago incluso si reciben el día libre. Tal como muchas fechas alusivas.

Un dato que quizá no conocías a profundidad es que el día de Acción de Gracias se celebraba en fechas distintas del otoño según los estados, y su proclamación como fiesta nacional estadounidense a celebrarse el último jueves de cada noviembre, todo esto se debe a Abraham Lincoln en 1863. Aunque la proclamación se hizo durante la Guerra de Secesión y pudo haber sido un fracaso entre los rebeldes sureños, pronto se convirtió en una de las fiestas compartidas por todos los americanos.

Para los cristianos en los Estados Unidos hoy, el Día de Acción de Gracias no es solo un momento para la comida y la familia, sino que también es un momento para agradecer a Dios por su buena provisión y cuidado, al igual que cuidó a los colonos estadounidenses originales.

Fiesta Acción de Gracias. De acuerdo con EFE al contrario que la Navidad, la otra gran fiesta seguida en Estados Unidos como en todo el mundo de cultura cristiana, el día de Acción de Gracias o Thanksgiving tiene un carácter transversal a todas las religiones que se practican en el país. La celebran cristianos de todas las tendencias, judíos, musulmanes y aún laicos o ateos. No hay en ese día ninguna ceremonia religiosa asociada a la fiesta.

4.- Los reencuentros familiares se hacen presentes

El Thanksgiving es el momento del año por excelencia de reencuentros familiares: en un país con alta movilidad laboral, esta es la fecha en la que los hijos toman aviones y todo tipo de transportes para reunirse con sus padres y hermanos, y el tráfico es muy intenso en los días previos en aeropuertos y estaciones de tren o autobús para pasar juntos estos cuatro días, pues el viernes suele convertirse en un festivo oficioso que se une con el fin de semana.

Las familias suelen invitar también a aquellos que por razones profesionales o personales están solos, para que no pasen ese día tan importante en la soledad, aquellos que no tienen una familia a la que acudir, se juntan entre amigos, en lo que se ha dado en llamar “Friendsgiving” (EFE). Una de las fechas más esperadas por muchas familias estadounidenses pues aprovechan para poder convivir con sus familias a quienes no han visto por cierto tiempo, es una de las celebraciones que une a las familias.