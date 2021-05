Abrir un negocio en Estados Unidos es uno de los emprendimientos más importantes que se puede plantear una persona que desea generar mayores ingresos; por lo general, este tipo de negocios requieren de una importante inversión en tiempo y dinero. Fundar una empresa es un compromiso que no debe tomarse a la ligera y requiere de mucha dedicación.

Después de todo, es un proyecto en el que has puesto una buena parte de tus ingresos. Sin embargo, no te desanimes, pues esto no es una mala noticia, ya que existen múltiples ideas de negocios rentables que pueden servir como punto de partida para mejorar la economía familiar e ir creciendo poco a poco en la economía de Estados Unidos.

¿Es posible emprender en Estados Unidos?

Aunque parezca que emprender en Estados Unidos es una tarea complicada, la realidad es que no solo es posible emprender en el país, sino que existen diferentes estrategias para crear un entorno idóneo que favorezca el crecimiento de los negocios. Sí, es posible emprender un negocio en Estados Unidos, pero para hacerlo es necesario seguir ciertas recomendaciones.

Deberás elegir un modelo de negocios que asegure un retorno de inversión constante para todos los involucrados en la empresa. Si no eres ciudadano de Estados Unidos, entonces deberás contar con la visa correspondiente antes de iniciar los trámites para realizar el tipo de negocio que deseas llevar a cabo, por lo que te sugerimos asesorarte con un profesional.