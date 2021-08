Todos los heridos que se han reportado hasta ahora son personas que fueron pisoteadas durante la estampida humana en el centro deportivo, indicaron autoridades citadas por el diario The Sun el domingo.

El caos estalló el domingo en el centro deportivo Spooky Nook Sports Center, en Manheim, cerca de Lancaster, Pensilvania, luego de que se reportara un supuesto tiroteo durante un torneo de baloncesto, sin embargo, los funcionarios confirmaron más tarde que no había evidencia de disparos.

A pesar de lo angustiante del momento y las lesiones que pudieron haber sufrido al ser pisoteados, el Departamento de Emergencias de East Hempfield informó que los heridos presentaron lesiones “que no ponen en peligro la vida”.

Según el periódico The Sun, el centro deportivo Spooky Nook Sports publicó en su página de Facebook que, si bien la investigación aún está en curso, “los informes preliminares indican… no hubo disparos”.

Gritaron “¡corre!” y luego ocurrió la estampida humana

Reese Vanscoten, de 17 años, empleada de Spooky Nook, le contó ayer al diario Lancaster Online: “Acabo de escuchar a alguien gritar ‘corre’ y todos gritaban. Había cientos de personas corriendo a toda velocidad directamente hacia mí”.

Un testigo ocular, quien no fue identificado, mencionó a WHP-TV: “Había cientos de personas corriendo a toda velocidad. Entonces, de repente, nuestras chicas corrieron hacia ese lugar y yo me escondí detrás de un pilar. Luego corrí para sacar las bolsas, luego simplemente me quedé ahí durante unos buenos 10 o 15 minutos”.