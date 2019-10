Página

Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez, se mostró muy sonriente cuando le recordaron a El Temerario, Adolfo Ángel

La sexy mexicana apareció siendo ‘bulleada’ por el clan Derbez en su nueva serie

El momento divertido se tornó ‘incómodo’ por un comentario que hizo Vadhir Derbez

A través de una plataforma de streaming se estrenó hace unos días ‘De viaje con los Derbez’, la serie de aventuras en la que los integrantes de la dinastía de Eugenio Derbez se graban en su convivencia diaria y durante varios viajes que realizaron unos meses y ahora se filtró un momento protagonizado por Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez, que tuvo que ver hace años con Adolfo Ángel, El Temerario.

En la escena, compartida en Instagram por la cuenta ‘Los Temerarios Una Lagrima Más’, se puede ver cómo José Eduardo, Aislinn, Vadhir, Eugenio Derbez, junto a Alessandra Rosaldo y Mauricio Ochmann en una comida conviviendo muy sonrientes, cuando de pronto la guapa hija mayor del patriarca de la familia, lanza una ‘bomba’.

“¿Le puedo contar a Mauricio que El Temerario mayor, anduvo con Alessandra?”, se escucha decir a Aislinn Derbez, mientras carga a la pequeña Kailani y ante la sonrisa de Alessandra Rosaldo, comienzan José Eduardo y Vadhir Derbez a ‘bullear’ de forma divertida a la esposa de su papá, Eugenio, quien se encuentra comiendo.

En ese instante, Alessandra Rosaldo, voltea a ver a Eugenio Derbez, quien se muestra sorprendido, cuando de pronto y de forma muy prudente, Mauricio Ochmann, esposo de Aislinn Derbez, dice: “No, pero, la verdad es que sí es un tapizo he… Yo lo conocí…”, cuando de pronto la hija mayor de Eugenio comenta: “Tenía lo suyo he, era como…”, pero entonces, el Derbez mayor interrumpe.

“No, y ella tenía lo de ella también”, se escucha comentar a Eugenio mientras los hijos ríen y comienzan a burlarse, pues José Eduardo afirma: “Qué fuerte”.

Alessadra Rosaldo no da crédito a lo que están comentando los hijos de su esposo, cuando de pronto, Eugenio Derbez vuelve a comentar: “Mira como te pones… hasta se le iluminó la cara”, y en eso la mexicana estalla: “No, porque me están jodiendo…”.

Pero en ese momento es cuando el más guapo de los hijos de Derbez, Vadhir, suelta una bomba: “Hace mucho que no la veía sonreír así he!”, lo que sonroja mucho más a la esposa de Eugenio Derbez quien solamente se limita a reír y decir: “Ay ya”.

El divertido clip cuenta con casi 6 mil reproducciones y en él se puede ver varios comentarios tales como:”Le debe haber traído lindos recuerdos Adolfo es un tipazo”, “..che temerruko se deleitó a varias de la artisteada!!! Entonces sí tiene lo suyo heeee!”, “Se la com.. mucho tiempo”, “¿Que? Esa no me la sabía”, “Morí de risa se pasan ya déjenla”, “Ese momento incomodo”, “A la pobre Alessandra la pudieron roja”.

Y es que durante finales de los años 90 y principios de la década del 2000, Alessandra Rosaldo cuando se encontraba en el grupo ‘Sentidos Opuestos’, vivió un tórrido romance con Adolfo Ángel, ‘El Temerario’ y juntos duraron varios años.