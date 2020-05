Las escuelas y universidades de Nueva York permanecerán cerradas hasta el final del año académico debido a la pandemia de coronavirus, anunció el viernes el gobernador Andrew Cuomo, según reseñó The Associated Press.

La orden, que se aplica a 4,2 millones de estudiantes en todo el estado, continúa una orden de cierre que expira el 15 de mayo. Cuomo dijo que simplemente es demasiado arriesgado reabrir en un momento en que el virus todavía envía a casi 1,000 personas al hospital todos los días.

“Debemos proteger a nuestros hijos. Todos los padres y ciudadanos sienten eso”, dijo el gobernador.

#BREAKING: Given the current situation, K-12 schools and college facilities will remain closed for the rest of the academic year and will continue to provide distance learning.

This is the best course of action to keep students, educators and staff safe.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) May 1, 2020