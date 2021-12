Una declaración de las escuelas de Rochester dijo que no había una amenaza creíble, pero que ante el reciente suceso en la escuela Oxford High School, la seguridad de los estudiantes era una prioridad. “Ha habido rumores que circulan en las redes sociales que indican que otras escuelas secundarias pueden estar en riesgo de experimentar una tragedia similar a la que ocurrió recientemente en Oxford High School. En las Escuelas de la Comunidad de Rochester, nos tomamos muy en serio todas las amenazas”, se lee en el comunicado.

Múltiples escuelas de Michigan cerraron sus puertas esta semana por temor a tiroteos de “imitadores” tras la masacre en la Oxford High School. La decisión fue tomada después de que se encontraran mensajes amenazadores en las redes sociales sobre otros posibles ataques, informó el diario The Sun.

Sospechoso de la masacre en High School enfrenta 24 cargos

Los cierres de las escuelas en Michigan ocurren después de que Ethan Crumbley, un adolescente de 15 años, abriera fuego dentro de la escuela a la que asistía. Crumbley fue acusado como adulto de 24 cargos, incluido cuatro cargos por asesinato, siete cargos por intento de asesinato, 12 cargos por posesión de un arma de fuego y un cargo de terrorismo por el tiroteo el martes en la Oxford High School en el condado de Oakland, Michigan.

“Ese día trajo deliberadamente la pistola con la intención de asesinar a tantos estudiantes como pudiera”, dijo el fiscal adjunto Marc Keast mientras defendía con éxito la no fianza de Crumbley y un traslado a la cárcel desde un centro de menores, informó la agencia de noticias The Associated Press.