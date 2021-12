Acusan como adulto al adolescente de 15 años que desató un tiroteo en High School de Michigan

Los padres del menor habían sido convocados a la escuela horas antes de la masacre para discutir sobre el comportamiento del sospechoso

Autoridades aseguran que el tiroteo fue premeditado

Los padres de un adolescente acusado de matar a cuatro estudiantes en una escuela de Michigan fueron convocados para discutir su comportamiento solo unas horas antes de la violencia, dijo un alguacil. La revelación se hizo el miércoles cuando Ethan Crumbley, de 15 años, fue acusado como adulto de dos docenas de delitos, incluido asesinato, intento de asesinato y terrorismo por un tiroteo el martes en Oxford High School en el condado de Oakland, Michigan.

“Ese día trajo deliberadamente la pistola con la intención de asesinar a tantos estudiantes como pudiera”, dijo el fiscal adjunto Marc Keast mientras defendía con éxito la no fianza de Crumbley y un traslado a la cárcel desde un centro de menores, informó la agencia de noticias The Associated Press.

¿El tiroteo fue premeditado?

No se ofreció ningún motivo. Pero la fiscal Karen McDonald dijo que el tiroteo fue premeditado, basado en una “montaña de evidencia digital” contra Crumbley. Los investigadores descubrieron que había grabado un video la noche anterior al derramamiento de sangre en el que hablaba de matar estudiantes, dijo el teniente Tim Willis de la oficina del alguacil.

“Esto no fue solo un acto impulsivo”, dijo McDonald a los periodistas. Durante su lectura de cargos, Crumbley respondió, “Sí, lo hago”, cuando se le preguntó si entendía los cargos. El abogado defensor Scott Kozak se declaró inocente.