Destapan error en cheques de coronavirus que se pagaron el 22 de mayo

El IRS anunció qué es lo que hay que hacer

Estos son los estados que deben estar alertas del error

El Servicio de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés) aceptó que cometió un error en los cheques de coronavirus que se enviaron a miles de contribuyentes el pasado 22 de mayo.

A través de su página web, el IRS reveló que los cheques de coronavirus con la fecha del 22 de mayo no fueron enviados a miles de contribuyentes que residen en 26 estados del país.

Por eso, la agencia de impuestos lanzó una advertencia a los contribuyentes que encuentren en la aplicación Get My Payment que su pago fue enviado por correo el 22 de mayo.

Y es que algunos pagos programados para enviarse por correo en esa fecha no se emitieron debido a un error del sistema, según explica el IRS.

“Si vive en uno de los estados que se enumeran a continuación y Get My Payment muestra la fecha del 22 de mayo, no es necesario que haga nada”, advierte la agencia.

“Su pago se le enviará por correo como un cheque en papel a la dirección que tenemos registrada para usted tan pronto como sea posible”, agrega la oficina de impuestos.

El comunicado del IRS explica que la herramienta Get My Payment proporcionará una nueva fecha para la recepción del dinero por coronavirus, una vez que se haya programado una nueva fecha para su pago con cheque.

“Nos disculpamos por la demora”, dice la agencia en el mismo comunicado.

