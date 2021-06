Fue en la cuenta de Instagram del sello discográfico Never Die Crew, donde apenas se había anunciado que se llevará a cabo un homenaje para Eric El Grave el próximo 26 de junio en la Ciudad de México , que se informó sobre el fallecimiento del rapero mexicano.

Triste noticia. A través de redes sociales, se informó sobre la muerte del rapero mexicano Eric El Grave tras larga lucha contra el cáncer. El cantante de freestyle, originario de Aguascalientes, fue uno de los pioneros del rap mexicano, así como fundador del colectivo Never Die, cofundador de la liga de batallas SPIT MX y colaborador en proyectos como Vox Populi y Svnto Pecvdo.

Con más de 20 mil seguidores en su cuenta de Instagram, el rapero mexicano Eric El Grave compartió el pasado 31 de mayo lo que se convertiría en su última publicación: “A mí me viste mi cru! Gracias por las prendas @esmikediaz de @ginandjuicemx y @aabshigh de @neverdiegang”.

A principios de mayo, subió una imagen en la que aparece con su pequeño hijo: “Hace unos ayeres con mi Son Gohan, ojalá tambien se haga doctor”. Un seguidor no dudó en preguntarle cuándo volvería “a las escritas”, lo que finalmente no sucedió (Archivado como: Rapero mexicano Eric El Grave muere tras larga lucha contra el cáncer).

Por su parte, Luis Ernesto Perea, conocido como Proof y con quien Eric El Grave tuvo una de las peleas de freestyle más recordadas, escribió lo siguiente: “Descansa en paz carnal Gravedad. Un placer conocerte y un honor haber batallado contigo. One Love”.

En esta batalla, el rapero mexicano compartió joyas como: “¿Qué me vas a venir a decir acerca de la muerte si lleva años tras de mí? ¿Tú qué sabes de ver a tu familia sufrir por ti mientras tú estás en el hospital con tubos en la nariz? ¿Tú qué sabes de ver la muerte en ese momento cuando el doctor le dice a tu familia que solo te quedan dos años de vida si no haces los tratamientos?” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

“Hasta siempre, leyenda”

“Hace unos momentos se confirmó la muerte de @grave_el_rapero debido a complicaciones de salud. El hombre ha terminado su obra y hoy ya es formalmente un inmortal. Hasta siempre, leyenda”, se puede leer en las redes sociales de Kid Frankie Media.

“Si Dios me concede 1 día, 1 año o 100 años de vida, prefiero dedicar mi energía a mi esposa, mi hijo y mi seres queridos. Vida sólo una. El ego sale sobrando. Sin familia no somos nada. Tal vez un día Dios me conceda la oportunidad de regresar a los escenarios, a las batallas y a los estudios”, había escrito el rapero mexicano hace dos años.