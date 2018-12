La ´quinceañera´ Rubí pasó uno de sus momentos más amargos, luego de que al intentar entrar a Estados Unidos Migración le canceló su visa.

Según contó la ´quinceañera´ más famosa de México a Univisión, el incidente tuvo lugar en el aeropuerto de Brownsville, Texas, cuando ella pretendía viajar para asistir a la fiesta de XV años de su prima.

Los hechos ocurrieron el 26 de agosto de 2017, pero la ´quinceañera´ Rubí no había querido contar nada porque no quería revivir el cruel momento que pasó en pleno cruce fronterizo.

Y es que Rubí Ibarra García sufrió lo mismo que muchos de sus paisanos sufren al tratar de cruzar al otro lado, cuando los oficiales del servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) le preguntó el motivo de su viaje a EE.UU.

Según recordó la ahora cantante, ella respondió que iba a la fiesta de su prima, pero cree que las autoridades la reconocieron y ahí empezó su ‘calvario’.

“Los policías sabían perfectamente quién era yo, en español me dijeron que si yo era la mexicana de los quince años y pues yo decía que sí y que solo iba a una fiesta”, dijo Rubí a Univisión.

La exquinceañera relató que los oficiales “no me trataron bien, me dejaron encerrada en un cuartito, me preocupé mucho y tuve miedo porque muchos policías me hacían preguntas y yo no les entendía y no sabía qué responder, fue un momento muy duro, yo no paraba de llorar”.

Para colmo, en ese momento Rubí estaba sola y recordó que lo que más quería era estar cerca de sus padres por todo lo que estaba pasando.

Ella cree que los oficiales supusieron que iba a trabajar y por eso le prohibieron la entrada a los EE.UU. y cancelaron su visa.

