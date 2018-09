Tras darse a conocer la difícil situación que enfrenta el estado de Sinaloa, en México, por las intensas lluvias que se han registrado en las últimas horas y que dejaron a las ciudades de Los Mochis y Culiacán bajo el agua, los cantantes Larry Hernández y Lupillo Rivera hicieron un llamado a sus seguidores.

A través de sus respectivas cuentas de Instagram, los cantantes de regional mexicano mostraron su preocupación al ver las fuertes imágenes que circulan en redes sociales, en las que se muestran autos flotando o sumergidos por el agua, que prácticamente ha borrado calles y carreteras del mapa.

“Mis oraciones para las familias que lo perdieron todo como en Los Mochis y Culiacán, que ahora se está viendo en duros aprietos, yo en lo personal nunca había visto algo así en mi tierra sinaloense y es ahora que ocupamos de su ayuda porque porque #SinaloaTambienEsMéxico”, escribió Larry Hernández junto a un impresionante video de la destrucción.

Ante las devastadores imágenes, Lupillo Rivera no se pudo quedar callado y escribió en los comentarios del video: “Amén!!!”, junto al hashtag “SinaloatambiénesMéxico”, que se hizo viral en redes sociales dada la cercanía de los hechos con la conmemoración de los sismos que cimbraron a la capital y al sur del país el 19 de septiembre de 2017 y de 1985.

Y es que algunos seguidores de Larry se quejaron de que esta contingencia no está teniendo la misma atención que tuvieron los sismos en su momento: “Hacen como que Sinaloa no importa o no existe, no le dan la debida atención a esta fea situación, pero con el favor de Dios nos vamos a levantar todos juntos de nuevo”.

Mientras que otro usuario lanzó un reclamo más allá: “Hace un año Los Mochis, Sinaloa tuvo el centro de acopio más grande del país para ayudar a los afectados por el sismo de la CDMX y sus alrededores, hoy está pasando por una situación muy complicada, está inundado un 80 por ciento en las diferentes ciudades, miles de personas se quedaron sin nada en cuestión de horas y necesitan la ayuda de todo México, por favor te pido ayudes a compartir para que los medios de comunicación nos escuchen y le pongan la atención debida y al resto del país, por favor ayudemos con víveres y todo lo necesario para tanta gente”.

Pero no conforme, Lupillo también realizó una publicación en su cuenta de Instagram en la que escribió “Unidos México por Sinaloa. Oraciones para todo Sinaloa”.

Al igual que su amigo Larry, Lupillo pronto comenzó a recibir comentarios: “Gracias, nuestra gente está en un momento muy triste y difícil, gracias a todos por sus oraciones para mi estado”, “oraciones y un poco de ayuda en especie también por favor”.

Declaran estado de emergencia en Sinaloa; Larry y Lupillo se solidarizan

La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de emergencia para 11 municipios de Sinaloa, por los daños que han dejado las intensas lluvias de las últimas horas.

En un comunicado, la dependencia informó que la declaratoria es para Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Badiraguato, Navolato y Culiacán.

Detalló que con esta medida se activan los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden).

“A partir de esta declaratoria, solicitada por el Gobierno estatal, las autoridades contarán con recursos para atender las necesidades alimenticias, de abrigo y de salud de la población afectada”, expuso en la misiva.

Las lluvias por la depresión tropical 19-E han ocasionado daños en autos y viviendas, suspensión de clases y la evacuación de unas 16 mil personas, según reportes.