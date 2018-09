Un año después de que Lili Estefan anunciara en pleno programa en vivo de El Gordo y La Flaca que se separaba de su marido Lorenzo Luaces, la presentadora rompió el silencio y reveló lo sucedido detrás de su doloroso distanciamiento.

Todo formó parte de una entrevista con Tanya Charry por los 20 años de historia del programa estelar de Univisión en cuanto a espectáculos se refiere.

En un avance previo de la entrevista, la conductora reveló la existencia de unas fotografía del padre de sus hijos en compañía de otra mujer, con las cuales intentaron chantajear a la entonces pareja.

TE PUEDE INTERESAR: Hijo de Ana Patricia recibe crueles críticas (FOTO)

La cubana comenzó revelando que compró las fotografías y el motivo que tuvo para hacerlo: “A lo mejor no había necesidad de haber comprado esas fotos, que fue lo que tuvimos que hacer, yo por mis hijos, tomamos la decisión y esas fotos se compraron”.

Agregó: “Y si lo tuve que compartir aquí con el público, (fue porque) siempre dije que cualquier cosa que pueda hablar extra de esto lo voy a hacer en El Gordo y La Flaca, jamás abriría la boca en otro programa que no sea este que es mi programa y que es mi gente de confianza”.

Entre lágrimas, @LiliEstefan da detalles de su separación un año después para saldar una deuda con el público. 😢 https://t.co/NZ07Miysf9 pic.twitter.com/P6q7YlMUuO — El Gordo y La Flaca (@ElGordoyLaFlaca) September 25, 2018

Lili Estefan dice que es la noticia más difícil que ha tenido que dar

De igual manera reveló que es una de las noticias más difíciles que ha tenido que dar: “Yo creo que ha sido la noticia que tuve que dar que jamás me imaginé que iba tener que dar, pero cuando ves algo así tan fuerte que tienes gente envuelta que no solamente yo, uno dice ‘tomé el paso correcto’, siempre voy a tener la duda por mis hijos, por él (Lorenzo Luaces), él me pidió que lo hiciera”.

Añadiendo: “Yo creo que la idea de él (Lorenzo) era al principio ‘el paparazzi tiene que saber que tú sabes, nos están chantajeando’ y creo que la noticia era ‘nos están haciendo un chantaje’ nos están pidiendo mucho dinero extremadamente mucho dinero por estas fotos y si sales públicamente y lo paras, esto puede cambiar”.

Seguir leyendo: Siguiente >