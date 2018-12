Para Lili Estefan, el 2018 ha sido un año lleno de éxitos profesionales; sin embargo, en lo personal, la presentadora vivió momentos muy difíciles, durante el duro proceso para superar su divorcio.

En una reciente entrevista a Univision, la famosa cubana hizo un repaso de las lecciones que le dejó este año y, pese a lo malo, se aferra a cada instante vivido.

“Quiero ser feliz porque la verdad es que en lo personal este 2018 ha sido un año muy malo. A pesar de eso, no quiero enterrar nada de lo que me tocó vivir porque yo creo que hay que vivir cada cosa y aprender de todo, hasta de lo más malo, y seguir adelante. La vida sigue siendo linda”, confesó la titulas de ‘El Gordo y La Flaca’.

La conductora, quien puso fin al matrimonio con el padre de sus hijos luego de que un paparazzi lo fotografiara en un momento comprometedor con otra mujer, reconoce que ha llorado un mar de lágrimas por culpa de su separación: “El sufrimiento pasa por algo, llega a enseñarnos algo. Aún no sé qué lección me dejará todo lo que lloré este año, pero he sentido un amor muy grande de la gente. Está allí, lo siento. ¡Y es un sentimiento tan bonito que me da fuerzas para seguir adelante! Por eso comienzo el año nuevo con mucho optimismo”.

No obstante, no todo fue tristeza para Lili Estefan, pues en el terrenos profesional se enorgullece de haber alcanzado importantes hitos en su carrera este año: “En lo profesional fue un año maravilloso: llegamos a 20 años en El Gordo y La Flaca, que es un triunfo grandísimo, gané un Emmy, entrevisté a una de las primeras damas más queridas, Michelle Obama”.

En cuanto a la relación con su familia, Lili también ha vivido un año memorable. Pese a que su hijo mayor, Lorenzo, se mudó lejos de casa para asistir a la universidad en Los Ángeles, su famoso padre se ha empeñado en que la distancia no sea una excusa para dejar de pasar tiempo de calidad con sus hijos.

