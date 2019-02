Shakira boxeadora a los golpes con la policía de Miami Beach

Shakira no solo mueve las caderas como una diosa arriba del escenario… puede moverlas como látigo si hace falta. Y es que la enorme artista colombiana visitó este lunes el cuartel de la Policía de Miami Beach junto con sus hijos.

La visita no fue simplemente de saludos y sonrisas, la artista pop, se atrevió a presentar un poco de boxeo frente a los sorprendidos y entusiasmados policias, como bien lo muestra un video divulgado en redes por el cuerpo policial de la ciudad turística.

HIPS DON’T LIE? We say @Shakira’s right hook doesn’t lie! 🥊

Thank you #Shakira for stopping by MBPD with the fam and saying hello! pic.twitter.com/36i98RJbzO

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) 18 de febrero de 2019