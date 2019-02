La superestrella del mundo de la moda Karl Lagerfeld murió este martes a los 85 años, reportaron medios de comunicación franceses, y confirmada posteriormente por la casa de modas Chanel.

El diseñador alemán, que era el director creativo de las casas de moda Chanel y Fendi, fue una de las figuras más prolíficas en la industria, y trabajó sin descanso casi hasta el día de su muerte, según la BBC de Londres.

El New Yor Times cataloga a Lagerfeld como la definición de ‘políglota de la moda’, capaz de interpretar y hablar el lenguaje de muchas marcas al mismo tiempo, y sin olvidar que también hablaba inglés, francés, alemán e italiano.

Lagerfeld también diseñó colecciones para su propia marca.

Según la BBC, el diseñador se encontraba en mal estado de salud desde hacía varias semanas y había estado ausente de varios shows de pasarela.

El diseñador Henry Holland fue uno de los primeros en honrar a Lagerfel en las redes sociales, valiéndose de sus propias citas.

“To design is to breathe, so if I can’t breathe I’m in trouble” RIP @KarlLagerfeld #karlargerfeld 😥

— henry holland (@henryholland) February 19, 2019