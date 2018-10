La polémica vuelve a rodear a Raúl de Molina, el periodista cubano subió a su Instagram unas sangrientas fotografías que tomó el fin de semana en la Feria de Otoño en plaza las ventas en Madrid, España, que le valieron cientos de críticas.

En la etiqueta de la imagen el presentador de El Gordo y La Flaca resalta la marca de la cámara con la que fue capturada la fotografía, además de presumir que todavía no ha perdido el “toque” a la hora de captar este tipo de instantáneas, por las cuales ha ganado premios.

Junto a la controversial postal se lee: “Estas imágenes las tomé este fin de semana de #FeriadeOtoñ[email protected] en #Madrid con mi nueva #SonyA7Rlll voy a los toros a fotografiarlos y siempre no ganan los toreros como ven. Hace años atrás ganaba premios por mis imágenes taurinas y no he perdido mi ojo de fotógrafo”.

En la imagen se aparecía a algunos toreros recibiendo violentas cornadas que tiñeron de sangre sus trajes de luces.

Sin embargo, sus seguidores no tardaron en expresar su molestia por las violentas fotografías y tachar al comunicador de poco sensible.

Entre los comentarios se lee: “La verdad esas imágenes me rompen el corazón”, “aberrante”, “pobres animales”, “que feo”, “de verdad que eso de arte no tiene nada, el animal sufre ojalá no existiera esa vaina me parece crueldad animal @rauldemolina”, “Raúl ¿tú disfrutas de ver torturar y morir a los toros por manos de hombres insensibles? ¿ Y fotografiarlos ?! Yo tenía un concepto muy diferente de ti”, “pobres animales, ¿Por qué el ser humano no encuentra otras cosas para divertirse?”, “no sé cómo pueden encontrar belleza en tanta dolor”.

“¿Para qué vas a apoyar esas masacres? Pena debería darte”

Acusaron al comunicador de apoyar este sangriento arte: “¿Para qué vas a apoyar esas masacres? Pena debería darte”.

