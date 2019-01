A través de diversas redes sociales, Maribel Guardia y Lara Trump, esposa del hijo de Donald Trump, se enfrentaron en una ardiente pelea de bikinis.

Apenas inició el 2019 y los candentes duelos de físico se han hecho presentes en las redes.

En esta ocasión Maribel y Lara compitieron en provocadores trajes de baño.

Por medio de Twitter se filtró una fotografía de Lara Trump mientras camina por el césped con una botella de agua en la mano, portando un sombrero muy playero, lentes de sol y un bikini en tonos rojos que deja al descubierto gran parte de las piernas, busto y el trabajado abdomen de la esposa de Eric Trump.

Lara Trump soaks up sun in a bikini and goes for a jog at Mar-a-Lago https://t.co/lSeG0Sed1f pic.twitter.com/kxGF8Bb5G8

— HabariCloud Today (@HabariCloud) December 31, 2018