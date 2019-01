El senador electo de Utah, Mitt Romney, dijo que la conducta de Donald Trump en los últimos dos años “es evidencia de que el presidente no ha sido digno de su investidura”.

Romney, quien fuera candidato presidencial republicano en 2012, elogió algunas decisiones de Trump en un artículo de opinión publicado por el diario Washington Post. Pero agregó que “con la nación tan dividida, resentida y contrariada, es indispensable el liderazgo presidencial en cualidades de carácter. Y es en este terreno donde las falencias del titular han sido más notorias”.

Romney dijo que no tiene la intención de comentar cada tuit de Trump, pero prometió “pronunciarse contra declaraciones o acciones significativas que sean divisivas, racistas, sexistas, antiinmigrantes, deshonestas o destructivas para las instituciones democráticas”.

El exgobernador de Massachusetts rendirá juramento como senador federal el jueves.

Por su parte, el presidente Trump respondió a las críticas de Romney diciendo que “preferiría mucho más que Mitt se centre en la seguridad fronteriza y en muchas otras cosas en las que puede ser útil”.

Trump twitteó el miércoles: “¡Aquí vamos con Mitt Romney, pero muy rápido! La pregunta será, ¿es un Flake? Espero que no. Preferiría mucho que Mitt se centre en la seguridad fronteriza y en muchas otras cosas en las que puede ser útil. Gané a lo grande, y él no lo hizo. Él debería estar feliz por todos los republicanos. ¡Juega en EQUIPO y GANA!

Here we go with Mitt Romney, but so fast! Question will be, is he a Flake? I hope not. Would much prefer that Mitt focus on Border Security and so many other things where he can be helpful. I won big, and he didn’t. He should be happy for all Republicans. Be a TEAM player & WIN!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2019