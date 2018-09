View this post on Instagram

Una imagen fuera de contexto puede ser interpretada de muchas formas. Y ciertamente el incidente al aire del pasado viernes se sacó de contexto y dio pie a que se digan cosas que duelen porque son horribles e injustas y sobretodo porque cuestionan mi esencia como ser humano. Si algo saben mis compañeros de trabajo es que eso no fue una agresión como algunos han tratado de hacer ver. Eso fue una reacción de reflejo al sentir que alguien me tocó en el hombro justo en el momento en que acabábamos de perder la señal del satélite estando en vivo. Yo ni me había percatado de que tenía a alguien aproximándose a mi porque estaba enfocada en la transmisión. Mi reacción fue instintiva. La televisión en vivo es un medio que se presta a accidentes de este tipo. Lo importante es que mi compañera y amiga que entró al set sabe de sobra que no hubo mala intención y no lo ha puesto en duda ni por un instante. Para mi eso es valioso. En mis 30 años de carrera siempre he contado con el cariño y la admiración de muchos de ustedes lo cual siempre ha sido para mi motivo de orgullo y quiero pensar que me lo he ganado con mi trabajo honesto y conducta intachable. Espero que confíen en el producto de todo ese esfuerzo de décadas y que no me juzguen equivocadamente por una imagen de un segundo sacada de contexto. Les agradezco por adelantado su apoyo y comprensión y se que entenderán el porqué no deseo comentar más sobre este desafortunado incidente.