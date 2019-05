Página

Lupe Esparza, líder del Grupo Bronco decidió enviarle unas contundentes palabras al ahora exintegrante Ramiro Delgado

El cantante asegura que lo que él dice carece de “fundamento” y por ello lo invita a dialogar.

Bronco continuará con sus presentaciones.

Tras la fuerte pelea que tiene Ramiro Delgado de Bronco con Lupe Esparza, el músico apareció en su casa haciendo lo que pocos imaginarían.

A través de un video en Instagram se puede ver a Ramiro trabajando en su rancho: “Razaaaa aquí andamos trabajando en el rancho, ¿cómo va su día?”, escribió el mexicano.

En las imágenes se le puede ver con una aspiradora de hojas, mientras porta una camisa sin mangas.

Sus fans no pudieron ocultar su preocupación ante los recientes hechos y le dijeron: “Hola Ramiro, que bien que andes en tu rancho, aunque me da mucha tristeza saber que has tenido problemas con Lupe, yo los conocí y se llevaban tan bien, ojalá que pronto se resuelva todo para bien y que todo vuelva a hacer como antes, bendiciones y un beso”.

Y unos más dijeron: “¡Te extrañamos! Así se callan bocas no con frasecitas conceptuales”, “Es una lástima que el mejor acordeonista del mundo se haya ido de Bronco, eres único, ya no es lo mismo”.

Y es que tras la polémica, Ramiro Delgado dijo estar a la orden para sentarse a platicar con su compadre Lupe Esparza y arreglar la situación entre ellos.

El grupo Bronco envió un comunicado en el que Lupe invita a Ramiro a reunirse, dada la confianza que siempre han reinado entre ellos y por años.

“Yo estoy a la orden, cuando me diga que vamos a juntarnos para platicar, claro que sí. Sin ningún problema. El que nada debe, nada tema. Estoy para servirle a los medios y a él”.