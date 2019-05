Página

Chiquis Rivera publicó una foto junto a Jenni

En la imagen aparece de niña en los brazos de su mamá

Los ataques aparecieron y la llamaron de lo peor

El día del niño trajo consigo muchos momentos para recordar que compartieron los famosos, entre ellos, Chiquis Rivera quien conmovió con una insólita fotografía junto a su fallecida mamá Jenni, sin embargo los ataques aparecieron.

A través de su cuenta de Instagram, la hija de Jenni Rivera publicó una conmovedora imagen de ella siendo una niña, en los brazos de su mamá, que recibió muchos comentarios positivos y negativos.

En la fotografía, Chiquis de niña porta una blusita verde con un jumper aguamarina con rosa mientras sonríe muy alegremente junto a su mamá, ‘La Diva de la Banda’, quien luce un look de los ochenta, cuando aún no era famosa y se dedicaba a los bienes raíces.

“Como me encantaría regresar el tiempo…. a esos momentos cuando la vida no era tan complicada… cuando mis preocupaciones eran, “quien me iba cambiar el pañal”… esos momentos cuando estabas tú para abrazarme y decirme que todo iba estar bien”, fue el conmovedor mensaje que escribió Chiquis para acompañar la fotografía.

Sin embargo, las melancólicas palabras no fueron suficientes para sensibilizar a los fanáticos, pues Chiquis fue tachada de ‘hipócrita’ entre otras cosas: “Y mira cómo le pagaste a tu mamá”, “Y prensar que las dos probaron la misma ver..”, “Para qué quieres regresar el tiempo si vuelves a quitarle el esposo a tu mamá”, “Pero cuando te revolcaste con el hombre de tu mami allí no te acordabas que existía”.

Pero también recibió muchos mensajes de aliento de personas que se sintieron identificados por perder a su madre.