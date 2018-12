Tras los fuertes insultos hacia su hija, Lucero dio una ‘cachetada con guante blanco’ a todos sus detractores, al publicar una fotografía en la que aparece con ella y asegurar que es con quien siempre soñó.

Cabe recordar que, en días pasados la pequeña Lucerito, hija de los cantantes Mijares y Lucero, fue blanco de duras críticas al aparecer en un video interpretando una canción junto a su padre.

Todo comenzó cuando Mijares grabó una presentación en la que participan varias celebridades, como Emmanuel y Marco Antonio Solís.

Sin embargo, quien dio la sorpresa fue la hija del intérprete de ‘Soldado del Amor’ al aparecer en el escenario y cantar un emotivo tema junto a su padre.

Todo parecía marchar sobre ruedas, hasta que los usuarios se volcaron en contra de Lucerito y comenzaron a criticar su aspecto.

“Yo noto a una niña descuidada. No deja de ser una niña, por eso, ojo, papás, hay que guiarla”, “qué horrible está Lucerito”, “mil disculpas, pero qué fea la hija de Mijares y Lucero”, “la verdad está muy feíta la chamaca”, “¿con tanto dinero no la pueden llevar a que le hagan un cambio de ropa más femenina? Inviértale, que no es muy agraciada”, “la niña no va a tener éxito por feíta. Lástima, pero así es la vida”, “hazle cirugía. Está fea, o ponle una bolsa en la cabeza”, “está descuidada la niña”, “qué greñas. Pobre niña”, fueron algunos de los ‘venenosos’ comentarios de los seguidores.

Ante esta lluvia de críticas, ahora Lucero dio la cara como buena madre y publicó una fotografía en su cuenta de Instagram, en donde dio ‘una cachetada con guante blanco’ a todos los detractores de su hija.

En la conmovedora imagen aparece Lucero muy sonriente, mientras abraza a su hija y a su lado están su amiga, la actriz Chantal Andere y Rous Henkel.

“Ah, cómo me encanta esta foto. Las adoro. Te amo con todo mi ser, mi muñeca hermosa, la hija que siempre soñé”, escribió la cantante para acompañar la publicación.

