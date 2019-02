¿Lección a hija de Lucero y Mijares? Mientras la pequeña Lucerito fue atacada en redes al mostrarse junto a su papá, la hija de Andrea Legarreta y de Erik Rubín demostró que tiene un gran talento y recibió cientos de halagos.

Fue la misma conductora de Televisa quien dijo sentirse orgullosa de su hija Mía Rubín, que ayer cantó “Júrame” en la presentación de la serie de Silvia Pinal.

La conductora compartió en su cuenta de Instagram fotografías de la velada y un video de la interpretación de Mía, quien lució un vestido de gala.

Al evento acudió Legarreta, su esposo Erik Rubín y el abuelo de Mía.

Hace unos días Erik Rubín confesó el orgullo que sentía por el talento de su hija y compartió un video en el que Mía canta en inglés.

Cibernautas aplaudieron su talento y compararon su voz con la de la artista Ariana Grande.

“Sin querer impresionar llevándola a programas de Televisa (La voz )como otros papás de la farándula cuando se tiene talento se nota Felicidades”, “Yo no pararía de llorar… que orgullo”, “Eso!! Eso!! Toda la sencillez y carisma de su padre!!”, “Canta lindo y esperando que siga triunfando en su carrera”, le dijeron a los orgullosos padres.

Y los halagos no pararon: “Canta hermoso”, “Felicidades !!! Papá orgulloso”, “Belleza de voz, igual que la de su padre, los admiramos mucho saludos desde El Salvador”, “Indiscutiblemente canta tan bonito como el papá, para cuando un dueto entre @miarubinlega y tu @erikrubinoficial estaría super padre, me los imagino en alguna balada o algo de ese estilo”, “heredó belleza y taleto!”, “Wowww la escucho y me emociono, piel chinita, que voz tan bella y ella hermosísima”, “Que se podía esperar con esos papis tan talentosos!!!! Mía demostrando que no por el apellido si por el talento brillara con luz propia!!!!! Excelente herencia trae”.

Mía Rubín Legarreta se ganó los aplausos de los fans: “Niñas bien, recatadas, cuidadas, que no necesitan enseñar más que su talento, niñas que reflejan el cuidado y el amor de sus padres. Son unas niñas bendecidas”.

Fue hace unos días cuando Erik Rubín compartió un video donde se puede ver a Mía grabando para la cámara de frente y cantando con una increíble voz una canción en inglés, lo que sorprendió a los miles de seguidores de su famoso papá.

Lo anterior vino a demostrar que no sólo la hija de Lucero y Mijares pudiera dedicarse en un futuro no muy lejano a la música, aunque Lucerito con un estilo un poco más desenfadado y hasta rockero.

Cabe recordar que semanas atrás, después de que Mijares revelara que en su nuevo disco incluyó un dueto con su hija Lucerito, ahora apareció en las redes parte de ese video, sin embargo a la joven mexicana le llovieron críticas por su aspecto.

Desde que Lucero y Mijares publicaron material de sus hijos en redes sociales, las críticas no se han hecho esperar, sin embargo, aunque el estilo físico de Lucerito provocó ataques, es innegable que el talento para la música lo heredó.

