Este fin de semana la conductora mexicana Andrea Legarreta no la está pasando tan bien, luego de que un amigo muy querido falleció el sábado por la noche.

La conductora de Hoy dio a conocer la triste noticia a través de su cuenta de Instagram, con la publicación de una foto en la que aparece junto a su fallecido amigo Xavier Sañudo.

“Hoy mi corazón está triste… Anoche se fue de este plano un amigo entrañable… Un amigo al que conocí cuando me invitó a un casting y a partir de ese momento surgió una amistad BELLA, cercana y dulce”, explicó Andrea Legarreta al inicio de su publicación.

“Pude decírtelo en vida mi Xavi… No me cansaré de agradecer TODO lo que me enseñaste en tu batalla diaria, con tu amor a la vida y tu actitud ejemplar… Todos los que te amamos, celebramos tu vida y lo bello que nos enseñaste!”, agregó junto a la foto en que ella aparece muy sonriente abrazada de su amigo.

En su mensaje, la esposa de Erik Rubín aprovechó para agradecer lo vivido junto a su amigo: “Gracias por tus mensajes diarios, por las imágenes bellas que me compartías, por tu música, tus porras, tu cariño incondicional… Gracias amigo lindo por abrir tu corazón!”.

Pero Andrea Legarreta no pudo ocultar la pena que la embarga tras su partida: “Hoy el mío está muy triste y en pedacitos, pero tú habitas en cada pedacito… Qué lindo saber que ya estás con tu mami… Qué lindo saber que ahora, aparte de habitar en nuestra memoria, habitarás en una estrella y nos seguirás iluminando guerrero querido! Algún día nos reencontraremos!! Qué lindo saber lo amado que eres por tu familia y amigos!! Merecido amor amigo!!”.

Por último, la conductora de Hoy se despidió: “Voy a extrañar tus mensajes de todos los días… Te guardo en un lugar muy especial en mi alma… Hasta siempre Xavi… Y como siempre te lo decía: Dios contigo”.

